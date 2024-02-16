Başkan Erdoğan imzaladı: Hotar Büyükelçi oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Alınan karara göre Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Doktor Fatma Seniha Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Akdeniz için Birlik'in Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi. Hotar'a ayrıca büyükelçilik unvanı da verildi.

2018'DEN BU YANA REKTÖRLÜK GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

Kararla birlikte Hotar'ın Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki rektörlük görevi de sonlanmış oldu. Hotar, 15 Temmuz 2018 tarihinden beri rektörlük görevini yürütüyordu.

HOTAR'DAN AÇIKLAMA

Nükhet Hotar ise yaptığı açıklamayla büyükelçilik ünvanı ve Akdeniz İçin Birlik (UFM) genel sekreter yardımcılığı görevinden dolayı mutluluk yaşadığını belirterek " Bir süreden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın onurlandırmasıyla tarafıma tevdi edileceğini bildiğim büyükelçilik ünvanı ve Akdeniz İçin Birlik (UFM) genel sekreter yardımcılığı görevi, şahsımda büyük bir mutluluk oluşturmuştur. 15 Temmuz 2018 tarihinde yine Muhterem Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğüne atanmış idim. Önce öğrencisi sonrasında öğretim üyesi olduğum üniversitenin ilk kadın rektörü olmanın gururunu da büyük bir sorumluluk duygusu ile taşımaktayım. Görevden ayrılmanın burukluğu ancak ülkemizi uluslararası stratejik öneme sahip bir kuruluşta üst düzeyde temsil edecek olmanın heyecanı ve sevinci içindeyim. Bu duygularla Muhterem Cumhurbaşkanımıza en derin şükranlarımı sunuyorum. Tüm öğrenci ve çalışma arkadaşlarıma başarılarının devamını diliyorum" ifadeleri kullandı.





AKDENİZ İÇİN BİRLİK HAKKINDA

Akdeniz için Birlik (AiB) Avrupa ve Akdeniz Havzası'ndan 43 ülkenin yer aldığı hükûmetler arası bir kuruluştur: Avrupa Birliği'nden 28 üye devlet ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güneydoğu Avrupa'dan 15 ortak Akdeniz ülkesini kapsar. Birlik, 1995'te kurulan ve Barselona Süreci olarak bilinen Avrupa-Akdeniz Ortaklığı'nı güçlendirme amacıyla Temmuz 2008'de Akdeniz için Paris Zirvesi'nde oluşturulmuştur. Birliğin amacı, Akdeniz bölgesi genelinde istikrar ve entegrasyonu teşvik etmektir. Birlik, Akdeniz'in iki kıyısı arasında ortak mülkiyet, ortak karar alma ve ortak sorumluluk prensipleri temelinde bölgesel stratejik meselelerin tartışılması için bir forum teşkil eder. Başlıca amacı, ülkelerin sosyoekonomik kalkınmasını desteklemek ve bölgede istikrar sağlamak üzere Akdeniz bölgesinde hem Kuzey-Güney hem de Güney-Güney entegrasyonunu artırmaktır. Kuruluş, yürüttüğü eylemlerle insani kalkınmayı teşvik etmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek şeklinde iki temel dayanağa odaklanmaktadır.