Özel günde zam sürprizi

Osmangazi Belediyesi ve Hizmetİş Sendikası, belediyede çalışan 2 bin 317 işçiyi kapsayan ek zam protokolü imzaladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ile Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz arasında imzalanan sözleşme sayesinde belediye çalışanlarının en düşük 32 bin 250 TL maaş alması sağlandı. Osmangazi Meydanı'nı dolduran işçilere hitaben konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İnşallah alacağınız ücret yağmur gibi bereketli olsun" ifadelerini kullandı.Ek zammı vizyon proje Osmangazi Meydanı'nda açıkladıklarını belirten Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi, büyük bir aile ve bu büyük aile sevgi ve kardeşlik, içinde yaşıyor. Bu büyük ailenin 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun. Bu sevginiz 14 Şubat'ta kalmasın, aileniz, arkadaşlarınız arasında daim olsun. Bu sevgimiz artsın ve büyüsün inşallah. Bu sevgi yumağı içinde belediyemizin yaptığı işler Osmangazi Belediyesi'ni bir cazibe merkezi haline getirdi. Osmangazi, bu sevgi ve saygı çerçevesi içinde büyük işler yapıyor. Osmangazi, daha temiz diyorsak bunun sebebi güler yüzlü ve çalışkan arkadaşlarımızdır. Ben emektar çalışanlarımızı kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi. Osmangazi Meydanı'nda gerçekleştirilen imza töreninde büyük sevinç yaşayan belediye işçileri, yeni zammı davul zurnalar eşliğinde meşalelerle kutladı. İHA