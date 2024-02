Tarihi dönüşüm için başvurular 15 Nisan’da

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) adayı Murat Kurum, SİZTEM İstanbul ile şehri güçlendirme, yenileme ve vatandaşı koruma projelerini tanıtmak için düzenlenen "Risksiz İstanbul" toplantısında konuştu. Olası İstanbul depreminin bir milli güvenlik sorunu olacağını hep söylediğini hatırlatan Kurum, şunları kaydetti: "Bu güzel şehrin 39 ilçesinde 7.5 milyon evimiz, işyerimiz var. 1.5 milyon yuvamız şu an sağlıksız durumda. 600 bin yuvamızın acilen dönüşmesi gerekiyor. Bu kadar acil olan bir konuda CHP'li mevcut yönetim ne yapıyor? Ne acıdır ki tek bir olumlu adım dahi atmadılar. İstanbullular şunu çok iyi biliyor, artık gerçek belediyeciliğin neferleri sahaya çıktı. Risksiz bir İstanbul'a ulaşmak için projelerimizi bütüncül bir planlamayla 6 temel başlıkla gerçekleştireceğiz. Riskli yapılarımızı dönüştüreceğiz. Yeni sosyal konutlar inşa edeceğiz. Bunları yaparken de kent meydanlarımızı ve tarihi değerlerimizi ihya edeceğiz. Sanayi alanlarımızı dönüştürecek ve bir taraftan da iklim değişikliğiyle mücadeleyi yapacağız." İstanbul kimliğini her yatırımlarına yansıtacaklarını vurgulayan Kurum, "Türkiye'nin kentsel dönüşümünü İstanbul'dan milletimizle birlikte başlatmış kadrolarız. Türkiye'nin bugüne kadar her yerinde 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü gerçekleştirdik. 1 milyon 300 bin sosyal konutu inşa ettik. İstanbul'a geldiğimizde 12 yılda 800 bin bağımsız bölümü yeniledik" dedi.Afetlere dirençli, risksiz bir İstanbul için çalışacaklarını vurgulayan Kurum, kente 5 yılda 650 bin konut inşa edileceğini, bu konutların 300 bininin KİPTAŞ eliyle inşa edileceğini ve ödemenin yarısının İBB tarafından karşılanacağını anlattı. Evini KİPTAŞ ile dönüştürenlere 700 bin lira hibe desteği, 700 bin lira kredi desteği sağlanacağını da vurgulayan Kurum, şunları kaydetti: "Ödemeler (konut tesliminden itibaren) 5 bin 833 liradan başlayan taksitlerle olacak.100 bin lira taşınma ve kira yardımı ödenecek. Başvurular 15 Nisan'da başlayacak. Tespit ve değerlendirme, sözleşme, proje ve ruhsatlandırma işlemlerinin ardından evler 18 aya kadar teslim edilecek."bin yeni yuvanın 250 bininin vatandaşların anlaştığı özel sektör firmaları eliyle dönüştürüleceğini söyleyen Kurum, binaların bulunduğu alanlara dair imar düzenlemelerinin hayata geçirileceğini belirtti. Böylece 250 bin alt sektörün harekete geçirileceğini dile getiren Kurum, "İstanbul'un ekonomisi güçlendirilecek. Kentsel dönüşüme özel 39 ilçeye hizmet verecek 100 bin sosyal konut üretilecek. Bu evler satılamayacak, evleri dönüşüme giren yuva sahiplerine çok düşük fiyatlara kiralanacak. 39 ilçenin tamamına ve en riskli mahallelere Kentsel Dönüşüm Ofisleri kurulacak" diye konuştu.