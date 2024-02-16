Tütüncü, su baskınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan ve merkeze bağlı 5 ilçeyi etkileyen sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Kepez Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, 304.9 milimetre ile en fazla yağış alan bölge olan Kepez ve 233.9 mm en fazla yağış alan ikinci ilçe olan Muratpaşa'yı ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş'ın da bulunduğu heyet ile beraber su baskınlarından etkilenen bölgelerdeki durumu yerinde inceledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tütüncü, "Devletimizin bütün imkanlarının seferber olacağından vatandaşımızın hiç şüphesi olmasın. Çok üzgünüz. Maalesef birde can kaybımız var. Hayatını kaybeden Halil Yıldız'a Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Antalya'mıza geçmiş olsun." dedi.