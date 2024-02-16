Yol ve su sorunu boynumuzun borcu Saimbeyli’nin yol ve su sorununu çözeceğiz

Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir, seçim çalışmaları kapsamında Saimbeyli ilçesinde mahalleleri gezdi ve vatandaşların sorunlarını dinledi. İlçelerde en çok su ve yol şikâyetleri aldığını dile getiren Kocaispir, "Saimbeyli'nin yıllardan beri beklediği grup yollarının yapılması ile ilgili kanayan bir yaramız var. İl özel idaresi döneminde bu konuda daha bir hassasiyet vardı. Maalesef sonrası için üzülerek söylüyorum bir ihmalkârlık var. Hele son 5 yılda telafisi imkânsız bir şekilde yollarımız bozuldu. Gittiğim her yerde şikâyet alıyorum. Birçok mahallede su ve yol sorunları var. Su ve yol meselesini ivedilikle masaya yatırmak bizim boynumuzun borcu oldu" dedi.

KIRSAL HİZMETLER ÇOK AKTİF OLACAK

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların taleplerine de değinen Kocaispir, "Birçok yerde şöyle bir talepler oldu. 'Başkanım biz hayvancılıkla ilgili destek istiyoruz' dediler. Allah nasip ederse göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığını çok aktif hale getireceğiz. Ova ve dağ köylerinin hepsine ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda veteriner, ziraat mühendisi, danışmanlık hizmetleri vereceğiz. Tohum, yem ve diğer talepleri uygun olduğu şekilde gündemimize alacağız ve bu köylerimizi bu hizmetlerle buluşturacağız" diye konuştu.

15 İLÇEMİZİ ALTIN ÇAĞINA TAŞIYACAĞIZ

AK Parti 27. Dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı ile birlikte Cumhur İttifakı Saimbeyli Belediye Başkan Adayı Vedat Cengiz'in seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Başkan Kocaispir, "Cumhur İttifakı olarak Adana'mıza 31 Mart'ta bambaşka bir zafer yaşatacağız. Adana'mızı yarınlara hep birlikte çok daha güçlü taşıyacağız. Sadece Adana'mız değil, güçlerimizi birleştirerek 15 ilçemizi altın çağına taşıyacağız." ifadelerini kullandı.