YRP adayı Gülpınar’dan utandıran açıklama

CHP'nin, Türkiye genelinde tüm illerde belediye başkan adayı belirlemesine karşın Şanlıurfa'da aday çıkarmaması gözleri bu kente çevirirken, DEM Parti ile kurulan "gizli ve kirli ittifak"ın şifreleri de ortaya çıkmaya başladı. CHP aday göstermeyerek, DEM Parti'nin kazanmasına zemin hazırlamak isterken, AK Parti'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday olan Kasım Gülpınar'ın da DEM Parti'ye çalışmak istediği, sosyal medyaya düşen bir ses kaydıyla ortaya çıktı. Gülpınar'ın bu kayıtta "HDP'lilere çalışmazsam en adiyim. Bunlarla hesaplaşmam lazım" ifadesini kullandığı ortaya çıktı.AK Parti'nin Şanlıurfa'da bir dönem daha büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterdiği Zeynel Abidin Beyazgül, 2019 yerel seçimlerini yüzde 60.8 oy oranıyla kazanmıştı. CHP ve HDP ile muhalefetin tüm unsurlarının birleşerek desteklediği Saadet Partisi adayı ise ancak yüzde 36.5 oranında oy alabilmişti. Beyazgül'ün yeniden aday olması üzerine Şanlıurfa'yı kazanma şansı olmadığını gören muhalefetin aslında çok önceden "örtülü ittifak" planını uygulamaya başladığı ortaya çıktı.