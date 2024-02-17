AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas projelerini sıraladı: Durmaksızın hizmet üreteceğiz!

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Türkiye'de belediyecilik deyince akla milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve 1994 ruhunun geldiğini vurgulayarak, "Çöp, çukur, çamurun yaşandığı bir İstanbul'dan bugün dünyalar güzeli bir İstanbul'a gelindi. 1994'te Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığı ile beraber Türkiye'de yerel yönetim anlayışı değişti. Demokrasi yerelde başlar. Yerelde başlayan bu demokrasi, Türkiye'nin her alanında gelişime katkı sağlar. Demokrasi yerelde başlar anlayışıyla bu seçime çok önem veriyoruz. Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas da kendini iyi yetiştiren ve kente büyük hizmet eden birisi. Van'ımıza sizin desteğinizle çok güzel projeler yapacak. İnanıyorum ki AK Partili belediyecilikle Van'da, 'Nerede kalmıştık' diyeceğiz. Van buna layık. Van, yerel yönetimde en güzel hizmetlere layık. İnşallah en güzel sonuçları alacağız" dedi.

'YENİ YÜZYILDA, YENİ VAN'

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Van'a katma değer sağlayacak, Vanlıların günlük hayatına dokunacak, yaşamlarını kolaylaştıracak insan odaklı projelerini açıkladı. 'Yeni Yüzyılda, Yeni Van' sloganı ile projelerini 7 başlıkta topladıklarını belirten Arvas, "Bu çalışmaları yaparken ilk önce hemşerilerimizin sesine kulak verdik, her daim hemşerilerimizin talepleri pusulamız olacaktır. Sonra Van'a ve Vanlılara yakışır ulaşımı, altyapısı, tarımı, turizmi, kültürü, kentsel dönüşüm, spor altyapısı ve sosyal belediyeciliği 'Yeni Bir Van' için çözümler ürettik. Yunus Emre'nin "Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik" anlayışla Van'ın bir evladı, bu şehrin sevdalısı olarak siz değerli hemşerilerimiz ile dua ve destekleri ile kazanırsak, el ele gönül gönüle hep birlikte Van'ımızı layık olduğu noktaya inşallah taşıyacağız" dedi.

Tramvay hattından, Van Gölünde vapur hattına, şehir stadyumundan kapalı ve açık otoparklara, köprülü kavşaklardan organize tarım bölgesine kadar toplam 24 projesinin Van'ı hak ettiği yere taşıyacağına vurgu yapan Arvas, "Büyükşehir Belediye Başkan'ı olarak hizmet etmek nasip olursa, Van'ı beş yılda hızlıca dönüştüreceğiz. Van bizim evimizdir. Ev halkı olarak bunu birlikte yapacağız. Asla aldanmayacağız, aldatmayacağız. Herkesin Belediye Başkanı olacağız. Allah nasip ederse arkadaşlarımız ile 7 gün, 24 saat çalışma prensibiyle durmaksızın hizmet üretecek, problemleri hızla çözüme kavuşturacağız. Belediye Başkanlarımız ile çok çalışacağız geceyi gündüzümüze katacağız ve birlikte Van'a 20 yıl sonra güzel bir hikâyede biz yazacağız. AK Parti teşkilatlarımızla, kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, engellilerimiz ve tüm hemşerilerimiz ile yeni bir dönemi başlatacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, 24 projenin tanıtılması ile sona erdi.

