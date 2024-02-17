Ayaydın atom karınca gibi çalışıyor

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarına devam ediyor. Muğla'yı karış karış gezen Aydın Ayaydın, bir gün içerisinde 3 ilçede vatandaşlarla bir araya geliyor. Esnaf, üretici, işçi gibi birçok kesimle buluşan Ayaydın, sıkıntıları dinleyerek çözüm önerilerini sıralıyor.

Milas, Kavaklıdere, Yatağan, Köyceğiz, Seydikemer ve Fethiye'de çalışmalarını sürdüren Ayaydın, bölge sorunlarını da yakından ilgileniyor. Muğla'nın su, altyapı, kanalizasyon ve ulaşım gibi birçok sıkıntısını çözeceğini belirten Ayaydın, "Belli ki Milas bu kez hata yapmak istemiyor. Haksız da değiller. Hemen yanı başlarında komşu ilçe Yatağan'ın son 5 yılda nasıl atak yaptığını gıptayla izliyorlar ve artık yanılmak istemiyorlar. Canla başla çalışacağız, belediyecilik hizmetinde geride kalan ilçelerimizi de şahlandıracağız. Milas'ı da gerçek belediyecilik anlayışıyla tanıştıracağız" dedi.

Ayaydın, "Beni bu çok değerli göreve layık gören Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin çok değerli Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Onların bu güvenine layık olmaya çalışacağım. Sorumluluğumun büyük olduğunu biliyorum. Her eve girerek, her eli sıkarak Muğlalı hemşehrilerime gerçek belediyecilik anlayışı çerçevesinde projelerimizi anlatacağız, desteklerini isteyeceğiz. Teşkilatlarımızın gücü arkamızda. Bu ipi göğüsleyeceğimizden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.