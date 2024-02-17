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Giriş Tarihi: 17.2.2024 19:00 Son Güncelleme: 17.2.2024 19:07

Bakan Fidan UCM Başsavcısıyla görüştü! Çok net Gazze uyarısı

60. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Ahmed Han ile bir araya geldi. Han, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi. Bakan Fidan ise, kararın bir an önce alınması gerektiğine vurgu yaparak geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

AA
Bakan Fidan UCM Başsavcısıyla görüştü! Çok net Gazze uyarısı

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, konferans dolayısıyla Münih'te bulunan Fidan, burada Han ile bir araya geldi. Başsavcı Han, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine dair devam eden süreçle ilgili Fidan'a bilgi verdi. Han, işlendiği iddia edilen suçların araştırıldığını, kurbanlarla görüşüldüğünü aktararak, 2024 yılının davanın seyri bakımından önemine değindi.

"HESAP SORMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

Uluslararası toplum tarafından yapılan tüm çağrılara rağmen İsrail'in Gazze'de uyguladığı yöntemlerde bir değişikliğe gitmediğini söyleyen Han, UCM olarak hukuku ihlal edenlerden hesap sormakla yükümlü olduklarını dile getirdi.

"GEÇ KARAR VERİLİRSE FELAKETİ GERİ ÇEVİREMEZ"

Fidan da Han'a yasal sürecin zaman alabileceğini anladıklarını ancak Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğini, geri dönülemez bir noktaya geldikten sonra Filistin halkı lehine bir karar verilmesinin felaketi geri çeviremeyeceğini ifade etti.

2021'DE SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

UCM, Filistin'in beyanı üzerine, İsrail'in Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili olarak 3 Mart 2021'de bir soruşturma açıldığını duyurmuştu.

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Bakan Fidan UCM Başsavcısıyla görüştü! Çok net Gazze uyarısı
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