Bakan Fidan’dan Münih’te kritik temaslar

Bakan Fidan'ın İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile yaptığı görüşmede de Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri detaylı olarak ele alındı.

AB ile üyelik müzakerelerinin önündeki siyasi engellemelerin kalkması beklentilerinin gündeme geldiği görüşmede, Türkiye'nin diğer aday ülkelerden farklı muamele görmesinin kabul edilemez olduğu yeniden vurgulandı.

Görüşmede, Gazze'deki katliamı durdurmak üzere AB'nin daha güçlü mesajlar vermesi ve somut adımlar atması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Libya'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Libya'da kalıcı ve sürekli barış için atılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaretin takibi de gerçekleştirildi.