Beyaz arabalı kahramanlar

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu milyonlarca metreküp çamur yığınının altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürerken felaket anında yaşananlara dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Heyelan sırasında beyaz bir aracın toprak altında kalma anına ilişkin görüntü sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşılmıştı. O aracın içerisinde olan Kenan Öz ve 2 arkadaşının, olaydan önce bölgeyi boşaltarak 70 kişinin hayatını kurtardığını, tekrar bölgeyi kontrole giderken toprak yığını altında kaldıkları ortaya çıktı. İliç ilçesi Çöpler Köyü Muhtarı Mahmut Öz, toprak altında kalan beyaz araçta yeğeni 44 yaşındaki Kenan Öz ve iş arkadaşları Ramazan Çimen ile Adnan Keklik'in olduğunu söyledi. SABAH'a konuşan muhtar Mahmut Öz, "Yeğenim Kenan orada liç sorumlusuydu. 20 yıldır aynı firmada çalışıyordu. Çatlak tespit edilince, Kenan ve arkadaşları 60-70 kişiyi tahliye etmiş. Daha sonra beyaz araçla boşaltılan bölgeyi denetlemeye giderken göçük yaşanıyor. Kenan'ın yanında Adnan Keklik ve Ramazan Çimen de varmış. Üzüntümüz büyük" dedi.İlıç'ebağlı Çöpler Köyü'ndeki maden ocağı sahasındaki arama çalışmalarına AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor. Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 drone, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yeraltı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanlarının metale duyarlı drone'larla yaptıkları taramada bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi, Ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.Anagold Genel Müdür Yardımcısı Kanadalı J.R.G., bölüm müdürü H.Ü., baş mühendis M.B., Ş.D., S.D., A.R.K., M.T. ve operasyon direktörü A.C. adliyeye sevk edildi. J.R.G.'nin aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol tedbiri şartıyla serbest bırakıldı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: İşçilerimizin 3'ünün bir lokasyonda, 6'sının diğer bir lokasyonda olduğunu tespit ettik. Toprak yığınını kaldırma planı yapıyoruz.Yabancı uyruklu da dahil olmak üzere 8 yönetici ve personel adliyede. Soruşturma kapsamında ifade verecekler. Kusur, eksik varsa bunu yargı mutlaka tespit edecektir ve gereğini yapacaktır. Bu olayın üstü kapatılacak bir tarafı yok. Birçok farklı kurumumuz ile yoğun şekilde istişare ederek ilerliyoruz. Soruşturma neticesinde de bütün sorunlar ortaya çıkacak.UMKE bölgeye acil müdahale merkezi kurdu.Bakan Albayrak 'Sudan ve topraktan numune alındı, testler yapıldı. Halk sağlığını tehdit edecek bir durum yok' derken MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın da "Fırat'a siyanür karışmadı' diye konuştu.Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, İliç'te toprak kaymasında kaybolan işçilerin ailelerini ziyaret etti. Ayşe Nur ERDOĞDU/SABAH