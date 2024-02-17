CHP’lilerin itirazını AYM kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dönüşünde gazetecilere, "Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Nasıl böyle bir karar alınır?" şeklinde tepki gösterdiği AYM'nin BTK ile ilgili kararı merak konusu olmuştu. Kararın detayları ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP milletvekillerinin imzası ile '5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un belirli hükümlerinin iptali istemiyle AYM'ye başvuru yapıldı. 11 Ekim 2023 tarihinde CHP'nin başvurusunu değerlendiren AYM, başvuruyu yerinde bularak hükümleri iptal etti. Karar 10 Ocak 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanırken, kararın yürürlük tarihi ise 11 Ekim 2024 olarak belirlendi. AYM bu kararında '5651 sayılı İnternet Kanunu'nun Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen terör, müstehcenlik, fuhuş, çocuğun cinsel istismarı gibi suçlarla internet ortamında mücadele edilebilmesi amacıyla ihdas edilen 8. maddesinde yer alan içeriğin çıkarılması' ibaresini iptal etti. Madde ile BTK Başkanı'na internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verebilme yetkisi getiriliyordu. Diğer taraftan AYM kararıyla, İnternet Kanunu'nun internette kişilik hakkı ihlali durumunda vatandaşların başvurabildiği bir yol olan 9. maddesi de tamamen iptal edilmiş oldu. Vatandaşlar bu düzenleme kapsamında internet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde içerik sağlayıcısına ya da doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğin engellenmesini talep edebiliyordu.