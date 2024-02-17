Gazze için büyük buluşma

İsrail'inGazze'de uyguladığı soykırıma karşı duran Türkiye'de yüz binlerin yüreği, Gazze için atacak. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde, İsrail zulmüne dikkati çekmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin İnisiyatifi Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüş bugün 15.00'te Sultanahmet'ten başlayacak ve Eminönü'nde son bulacak. Filistin gündemiyle eş zamanlı İHH tarafından düzenlenecek olan "Diriliş Buluşmaları"nın 10'uncusu bugün Bakırköy'de gerçekleşecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.30'da başlayacak programın açılış konuşmasını İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım yapacak.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı çıkışında Sudan'dan Usam El-Beşir, Suriye'den Dr. Ahmet Havva, Suudi Arabistan'dan Abdülvahab Tariri, Yemen'den Abdullah Zindani ve Filistin'den Navaf Takruri isimli din adamları eşliğinde açıklamada bulundu. Ali Erbaş, İsrail'in Gazze halkı üzerinde gerçekleştirdiği saldırıların hiçbir insani temele dayandırılamayacağını söyleyerek saldırıların bir an önce durdurulması ve İsrail'in savaş suçlusu ilan edilmesi gerektiğini belirtti.