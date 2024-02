İstanbul Valisi Davut Gül’den LGS’den 500 tam puan alan öğrencilere her ay 3 bin lira burs sözü

İstanbul Valiliği tarafından LGS'de 500 tam puan alan Töğrencilerle Türkiye Yüzyılı çocukları buluşması proğramı düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ta katıldı. Beyoğlu'ndaki Tophane-i Amire Kültür Sanat Merkezi'nde 2023'de Liselere Geçiş Sistemi'nden (LGS) 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya gelen Bakan Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül öğrenciler ile engellilere sürpriz açıklamalarda bulundular.

"SİZLER GELECEGİN MİMARI KÜLTÜRÜMÜZÜN VE DEĞERLERİMİZİN KORUYUCULARI OLACAKSINIZ"

Liselere giriş sınavında 500 tam puan alarak lise eğitimine başlayan tüm öğrencileri yürekten tebrik ettiğini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Tercih ettiğimiz liseler, bizi hayallerimize yaklaştıran önemli adımlardan biri. Hayallerinize artık bir adım daha yakınsınız. Şu an hissettiğiniz coşkulu duygular bir sonraki hedefinize ulaştığınızda daha da büyüyecek. Meslek sahibi olduğunuzda ise artık maraton koşucularının kupaya ulaştığı anda olduğu gibi hayallerinize dokunmaya başlayacaksınız. Merakınızı her zaman canlı tutun. Öğrenmenin en büyük motivasyonu meraktır. Sizler bizim için geleceğimizin mimarları, kültürümüzün ve değerlerimizin koruyucuları olacaksınız. Bizim gençlerimizin her biri güneş gibi parlıyor. Tıptan mühendisliğe, hukuktan siyasete, sanattan ticarete her alanda müthiş başarılar elde ederek hepimizi gururlandırıyor'' dedi.

''2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz''

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca ihtiyaç duydukları her konuda yanlarında olduklarını belirten Bakan Göktaş, ''Her birinizi tekrar tebrik ediyor, başarılarınızın artarak devam etmesini diliyorum. Sözlerimi bitirirken buradan bir müjde vermek de isterim. 19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı daha kamu kurumlarımıza yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı, son 21 yılda 12 kat artırarak 68 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve Bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasını destekleyecek bu atamaların hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum'' şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise programda, ''İstanbul Çocukları Vakfı, İstanbul Valiliği koordinasyonunda, İstanbul Valisi'nin Başkanlığında 25 kişilik bir mütevellisi olan sivil toplum kuruluşu. 3 tane temel önceliğimiz var. Bir tanesi, dezavantajlı çocuklar. Bir diğeri, özel yetenekli çocuklar. Sonuncusu da daha başarılı, tıpkı burada olan gençlerimiz gibi çocuklarımız gibi olan çocuklar. Bugün bu toplantıda LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerimizi misafir ettik. 107'si İstanbul'umuzda olmak üzere toplam İstanbul'daki okullarımızda okuyan öğrenci sayımız 388. Dokuzuncu sınıfa devam ediyorlar, hazırlığa devam ediyorlar. İsteğimiz ne? Temelde şunu yapmak istiyoruz, sizler Türkiye Yüzyılını inşa edecek gençlerimizsiniz. Türkiye Yüzyılı mutlaka inşa edilecek. İnşa edilecekse beşeri sermayeyle bunu yapabiliriz. Sizin çok önemli bir kazanımınız var, başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak, millet olarak yanınızda olmak istiyoruz. Eğitim hayatı boyunca gerek lisede, gerek üniversitede, gerek sonrasında ne zaman birine ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz. Size emek veren aileleriniz başta olmak üzere öğretmenlerinize ve hiç şüphesiz sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mizi olağanüstü duygular yaşattınız, yaşatıyorsunuz'' diye konuştu.

VALİ GÜL, ''AYLIM DÜZENLİ OLARAK 3 BİN LİRA BURS VERECEĞİZ"

Ocak ayından başlayarak her ay düzenli olarak karınca kararınca bir burs vereceklerini belirten Gül, ''Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık düzenli olarak 3'er bin lira para vereceğiz ve hepinize vereceğiz. Helali hoş olsun. Bu şu demek, Şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız ve aksilik olmazsa her ay bir araya geleceğiz. Gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz, tanımak istediğiniz yerlerde de sizlere çeşitli aktiviteler yapacağız. Sizden özel hiçbir beklentimiz yok. Tek bir beklentimiz var, dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi okullarda okursanız okuyun, ne iş yaparsanız yapın bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun. Bunu istiyoruz. Son olarak biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızı Rize'ye uğurladık. Gelirken bu programı söylediğimizde sizlere özel selam söyledi, gözlerinizden öpüyor. İnşallah uygun zamanda kendi programı da uyarsa, Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya getirmek isteriz sizleri'' ifadelerini kullandı.