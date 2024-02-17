Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: Seçim zamanı milliyetçi oluyor!

"ANKARA'YI SANAYİNİN MERKEZİ HALİNE GETİREBİLİRİZ"

Altınok, İstanbul'daki deprem tehlikesinden dolayı birçok şirketin fabrikalarını İstanbul'dan taşıma kararı aldığını ve Ankara'nın bu yatırımlar için cazip bir seçenek olduğunu savundu. Ankara'nın lojistik durumu ve ulaşım imkanlarına dikkat çeken Altınok, "Bugün 10 tane organize sanayi bölgesi olsa yatırımcı hazır. Bu sayede Ankara'da işsizlik diye bir problem olmaz." dedi.

Ankara'da 5 yılda dar gelirli vatandaşlara yönelik bir tane 14 daireli apartman bile yapılmadığını ve Büyükşehir'in birçok arsasının satıldığını söyleyen Altınok, bu arsaların satışından elde edilen gelirin 15 milyar TL'yi bulduğunu belirtti. "Ankara'da evi olmayan vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız." diyen Altınok, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.

Yavaş'ın yaptığı yardımların Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin sadece yüzde 4'ünü oluşturduğunu ve geri kalan yüzde 96'nın nereye gittiğini sorgulayan Altınok, "Bütçe yok değerli hemşehrilerim. Mansur Yavaş göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 buçuk milyar borcu vardı. Şu an 20 milyar borcu var." dedi.