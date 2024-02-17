Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: Seçim zamanı milliyetçi oluyor!

Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Kalecikliler Buluşması'nda açıklamalarda bulundu. Ankara'nın son 5 yılda ihmal edildiğini ve birçok vaadin yerine getirilmediğini belirten Altınok, "Seçim 5 yılda bir yapılıyor biliyorsunuz. Ankara'mızın 5 yılı boşuna olmuştur. Valiliğe gittim, Kalecik'e gittim, Pursaklar'a gittim. Pursaklar'da Akyurt'a gittim. Akyurt'ta Pursaklar'daki fuarın açılışına geldik. Gitmeden önce diyorum ki 2019 seçiminde Büyükşehir Belediye Başkanı ne söz vermiş, Akyurt'ta ne söz vermiş, gece ne söz vermiş, ne söz vermiş, Pursaklar'da ne söz vermiş. Verdiği sözlerin yüzde 90'ını yapmamış." dedi.
Altınok, havaalanı yolu metrosunun yapılacağına dair söz verildiğini de hatırlatarak, "Allah nasip ederse 2024 yılındayız. Ulaştırma Bakanımız açıkladı, Havaalanı yolu metromuzunu yapacağız inşallah." diye konuştu.
"ANKARA'YI YEŞİL KENT YAPACAĞIZ"
2019 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın Ankara'ya fuar alanı sözü verdiğini hatırlatan Altınok, "Bakınız bitti mi fuar alanı, hayır. Allah nasip ederse emaneti vekaleti verdiniz. Gece gündüz demeden çalışacağız. Fuar alanımızı hizmete açacağız." dedi.
Fuar alanının tamamlanmasının Ankara'ya ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Altınok, "Binlerce insan burada çalışacak. Milyonlarca turist gelecek" diye konuştu.
Altınok, Ankara'yı bir ekonomi merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Yeni Organize Sanayi Bölgeleri kuracağız. Ankara'mızı sanayinin merkezi yapacağız" dedi. Ayrıca, gençlere yönelik eğitim ve spor tesisleri yapacaklarını, parklar ve yeşil alanlar oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.
Ankara'nın tüm ilçelerine yatırım yapacaklarını ve kalkınmayı her yere yayacaklarını söyleyen Altınok, gençleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için eğitim ve spor tesislerine önem vereceklerini, parklar ve yeşil alanlar oluşturarak Ankara'yı daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini ifade etti.
"ANKARA'YI SANAYİNİN MERKEZİ HALİNE GETİREBİLİRİZ"
Altınok, İstanbul'daki deprem tehlikesinden dolayı birçok şirketin fabrikalarını İstanbul'dan taşıma kararı aldığını ve Ankara'nın bu yatırımlar için cazip bir seçenek olduğunu savundu. Ankara'nın lojistik durumu ve ulaşım imkanlarına dikkat çeken Altınok, "Bugün 10 tane organize sanayi bölgesi olsa yatırımcı hazır. Bu sayede Ankara'da işsizlik diye bir problem olmaz." dedi.
Ankara'da 5 yılda dar gelirli vatandaşlara yönelik bir tane 14 daireli apartman bile yapılmadığını ve Büyükşehir'in birçok arsasının satıldığını söyleyen Altınok, bu arsaların satışından elde edilen gelirin 15 milyar TL'yi bulduğunu belirtti. "Ankara'da evi olmayan vatandaşlarımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız." diyen Altınok, mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştirdi.
Yavaş'ın yaptığı yardımların Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin sadece yüzde 4'ünü oluşturduğunu ve geri kalan yüzde 96'nın nereye gittiğini sorgulayan Altınok, "Bütçe yok değerli hemşehrilerim. Mansur Yavaş göreve geldiğinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3 buçuk milyar borcu vardı. Şu an 20 milyar borcu var." dedi.
"ANKARA'YA ESER VE HİZMET KAZANDIRMADILAR"
Altınok, Yavaş'ın 5 yıllık görevi süresince Ankara'ya değer kazandıran bir eser veya hizmetin olmadığını savundu. Ankara'nın her yerinde Yavaş'ın resimlerinin olduğunu ve bunun dışında ortada bir şey olmadığını belirten Altınok, "Gençlerimize, çocuklarımıza gelecek vaat eden bir tane ortada eser ve hizmet yok. O resimlerin her biri 650 bin ile 1,5 milyar arası. Ben de diyorum ki her yere resimlerini atana kadar keşke Ankara'ya yaptığın eserleri assaydın." dedi.
"SEÇİMDEN SEÇİME MİLLİYETÇİLER"
Yavaş'ın 5 yıllık görevi süresince Ankara'ya değer kazandıran bir eser veya hizmetin olmadığını belirten Altınok, Yavaş'ın seçimden seçime milliyetçi olduğunu belirten Altınok, "Keçiören'e gelmiş, 'Ben Türk milliyetçisiyim' dedi. Seçim zamanı milliyetçi oluyor. Bu milliyetçilik seçimden seçime midir?" diye konuştu.
Altınok, Yavaş'ın geçmişte yaptığı bazı çelişkili konuşmalara da dikkat çekti. Yavaş'ın "Anadolu geminizi, İHA'nızı, SİHA'nızı alıp gideceksiniz." ve "Selahattin Demirtaş cezaevinde çıkartılmalı, mecliste olmalı" gibi sözlerini hatırlatan Altınok, "Hangi sözüne inanacaksınız, hangi söylediğine inanacaksınız?" diye sordu.
Yavaş'ın Ankara'ya 5 yılda her mahalleye en az bir kreş yapacağına dair söz verdiğini de hatırlatan Altınok, "Bu 5 yılda 500 kreş yapar. Ama yaptığı 20 tane kreş var, 20 kreşi gören yok." dedi.
"ANKARA'YI BİR DÜNYA KENTİ YAPACAĞIZ"
Altınok, Ankara'nın geçmişte bir gecekondu şehri ve köylerden oluşan bir yer olduğunu ve kendilerinin 20 yıllık tecrübeleriyle Ankara'yı bir dünya kenti ve turizm merkezi haline getirdiklerini söyledi.
Yavaş'ın "Yol yapmadım, yardım yaptım." sözlerini hatırlatan Altınok, Ankara'ya 2023 yılında 100 bin araç girdiğini hatırlatarak trafik sorununu yineledi. Ankara'daki ulaşım probleminin altını çizen Altınok, "Ulaşım ciddi bir problem, durakta kuyruklar çoğaldı. Otobüslerde insanlar tıkış tıkış." dedi.
Su faturalarının da pahalı olduğunu ve eskiden elektriğin üçte biri veya dörtte biri fiyatına gelen suyun şu an elektriğin dörtte biri veya beşte biri fiyatına geldiğini söyleyen Altınok, Yavaş'ın 2019'da söylediği "Allah'ın verdiği sudan para kazanılır mı?" sözlerini hatırlattı.
"ALTINOK KİMSEYİ BELEDİYE OTOBÜSÜ VEYA ARACIYLA TAŞIMAZ"
Altınok, Yavaş'ın 2019 yılında "Belediye otobüsleriyle insanlar taşınıyor" diye eleştirdiğini hatırlattı. Yavaş'ın Haymana'daki mitinginde söylediği "Görün kalabalığı bizim kalabalıklar doğal ve organik." sözünü hatırlatan Altınok, "Buraya otobüslerle gelen oldu mu, belediyeden otobüslerle taşıdık mı sizi? Altınok hiç kimseyi belediye otobüsüyle veya Keçiören Belediyesi'nin arabasıyla getirdi mi?" diye sordu.