Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın ikiyüzlü siyasetine tepki: Seçim zamanı milliyetçi oluyor!

"ANKARA'YA ESER VE HİZMET KAZANDIRMADILAR"

Altınok, Yavaş'ın 5 yıllık görevi süresince Ankara'ya değer kazandıran bir eser veya hizmetin olmadığını savundu. Ankara'nın her yerinde Yavaş'ın resimlerinin olduğunu ve bunun dışında ortada bir şey olmadığını belirten Altınok, "Gençlerimize, çocuklarımıza gelecek vaat eden bir tane ortada eser ve hizmet yok. O resimlerin her biri 650 bin ile 1,5 milyar arası. Ben de diyorum ki her yere resimlerini atana kadar keşke Ankara'ya yaptığın eserleri assaydın." dedi.