Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Seçim zamanı dışında hangi ilçelere gitmiş?

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Erzincan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen programa katıldı. Programda AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, Cumhur İttifakı Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Kadir Karapınar, AK Parti Ankara İlk Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Kevser Başaran, ABB Meclis Başkan Vekili Fatih Ünal, Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı Selahattin Ayvaz ve Erzincanlılar yer aldı.
Programda konuşan Altınok, Ankara'ya kazandıracak birçok eser ve hizmetin projesini hazırladıklarını söyleyen Altınok, "Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin başkenti, Milli Mücadelemizin başkenti, ülkemizin kalbi kadim Ankara'mızı hak ettiği yere taşıyacak, layık olduğu hizmetlerle donatacağız. Bizim Ankara'ya çok eserlerimiz var. Projelerimiz hazır, Başkent'imize çok hizmetimiz olacak" dedi.
Ankara'da ticareti geliştireceklerini ve sanayi üretimini artıracaklarını söyleyen Altınok, yeni istihdam alanları oluşturarak işsizlik problemini çözeceklerini belirtti. Ankara'yı sanayinin de başkenti yapacaklarını söyleyen Altınok, şöyle devam etti:
"Organize sanayi bölgelerinin sayısını artıracağız. İnsanlarımıza iş imkanları sağlayacağız. Gençlerimize iş imkanları sağlayacağız. Şehir ekonomisi denilen bir şey vardır. Yani sadece turist ve deniz değil. Sadece kayak değil. Sadece tarih, kültür turizmi değil. Bunlar da var. Ama Ankara'da ekonomiyi nasıl daha fazla canlandırırız? Nasıl turist getiririz? Tüm yönleriyle ele almalıyız. Bir de ekonomi ve ticaret turizmi var. Bunun en önemli yatırımı fuar alanlarıdır. Öyle fuarlar var ki yılda 7 milyon, 8 milyon, 13 milyon, 20 milyon, 30 milyon turist alan iller var. İşte Ankara'daki fuar alanımız milyonlarca yerli yabancı turistin gelmesine binlerce insanımızın çalışmasına, hem Ankara'mıza hem de ülkemize ciddi katkı sağlayacak bir proje. İnşallah bir yılda bitireceğiz fuar alanımızı."
"ANKARA'DAKİ TRAFİK PROBLEMİNİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERLE ÇÖZECEĞİZ"
Başkent'teki trafik ve ulaşım problemini metro ağları ve elektrikli otobüslerle çözeceklerini kaydeden Altınok, şunları kaydetti:
"Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir çile haline geldi. Ne yapmak lazım? Metro yapmak lazım. Bu 5 yılda Ankara'da metro yapıldıysa söyleyin! Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayının 5 yılda Ankara'ya 58 kilometre metro sözü var. Ama 5 yıl geçti, 5 santim metro yok. Ulaşımda ciddi bir problem var. Otobüs duraklarındaki bekleme süresi uzadı. Kuyruklar uzadı. Niye? Yetmiyor artık. Nüfus artıyor bir taraftan. Bir taraftan yeni otobüsler almak lazım. Elektrikli otobüsler alacağız. Havaalanı yolu metrosunun da ihalesini 2024 yılında yapacağız. Ve Başkent'imizi birçok metro ağlarıyla buluşturacağız."
"5 YILDA BİR KURDELE KESEN BELEDİYE BAŞKANI VAR"
Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "5 yılda bir kurdele kesen bir belediye başkanı var" dedi.
Birçok ilçeyi gezip sorduğunu ifade eden Altınok, "Kalecik'e geldi mi? Bala'ya geldi mi? Haymana'ya geldi mi? Haymana'da bir sel olmuştu, selde gitmiş. Bir de cenazeye gitmiş. Ama şimdi birçok ilçeye gitmiş. Vatandaş diyor ki 'seçimde geldi burada kurdele kesti. Yine şimdi seçimde gelip bir kurdele kesecek.' Yani 5 yıldan 5 yıla bir kurdele kesen belediye başkanı var." diye konuştu.
Daha sonra Erzincan Kemah Kültür Derneği'ni ziyaret eden Altınok, turizmi geliştirmek için Ankara'ya 5 tane de müze yapacaklarını söyledi.