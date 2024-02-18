Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok: Seçim zamanı dışında hangi ilçelere gitmiş?

"ANKARA'DAKİ TRAFİK PROBLEMİNİ ELEKTRİKLİ OTOBÜSLERLE ÇÖZECEĞİZ"

Başkent'teki trafik ve ulaşım problemini metro ağları ve elektrikli otobüslerle çözeceklerini kaydeden Altınok, şunları kaydetti:

"Ankara trafiği İstanbul trafiğinden daha çekilmez bir çile haline geldi. Ne yapmak lazım? Metro yapmak lazım. Bu 5 yılda Ankara'da metro yapıldıysa söyleyin! Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayının 5 yılda Ankara'ya 58 kilometre metro sözü var. Ama 5 yıl geçti, 5 santim metro yok. Ulaşımda ciddi bir problem var. Otobüs duraklarındaki bekleme süresi uzadı. Kuyruklar uzadı. Niye? Yetmiyor artık. Nüfus artıyor bir taraftan. Bir taraftan yeni otobüsler almak lazım. Elektrikli otobüsler alacağız. Havaalanı yolu metrosunun da ihalesini 2024 yılında yapacağız. Ve Başkent'imizi birçok metro ağlarıyla buluşturacağız."

"5 YILDA BİR KURDELE KESEN BELEDİYE BAŞKANI VAR"

Mevcut Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "5 yılda bir kurdele kesen bir belediye başkanı var" dedi.