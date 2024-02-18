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Giriş Tarihi: 18.2.2024 23:53

Pendik’te lojmanda polise silahlı saldırıda bir şüpheli yakalandı

İstanbul'da önceki gün akşam saatlerinde Pendik Kaymakamlığı'nın lojmanının girişinde polisin kimlik kontrolü yapmak istediği motosikletli kişilerce polise ateş açılmış, polisin karşılık vermesi üzerine iki saldırgan motosikletle olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. Düzenlenen saldırıda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganların konuta hırsızlık amacıyla gelmiş olabileceği tahmin ediliyordu. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada saldırıyı gerçekleştiren şahıslardan 7 suç kaydı bulunan S.Ö. yakalandı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Pendik’te lojmanda polise silahlı saldırıda bir şüpheli yakalandı

İstanbul Pendik'te önceki gün saat 22.45 sıralarında Pendik İlçesi Kaymakamlık konutunun bulunduğu bölgede meydana gelen olayda iki şüpheli şahıs, görevli polis memurlarına ateş açmış, polis memurlarının karşılık vermesi üzerine şahıslar olay yerinden motosikletle kaçmıştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafede teşebbüs aşamasında kalan "konuttan hırsızlık" olayındaki şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan S.Ö. Kadıköy'de yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan diğer firari şüpheli S.K.'yı ise arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

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Pendik’te lojmanda polise silahlı saldırıda bir şüpheli yakalandı
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