Pendik’te lojmanda polise silahlı saldırıda bir şüpheli yakalandı

İstanbul Pendik'te önceki gün saat 22.45 sıralarında Pendik İlçesi Kaymakamlık konutunun bulunduğu bölgede meydana gelen olayda iki şüpheli şahıs, görevli polis memurlarına ateş açmış, polis memurlarının karşılık vermesi üzerine şahıslar olay yerinden motosikletle kaçmıştı.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada emniyet ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce, bölgeye 400 metre mesafede teşebbüs aşamasında kalan "konuttan hırsızlık" olayındaki şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan S.Ö. Kadıköy'de yakalandı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan diğer firari şüpheli S.K.'yı ise arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.