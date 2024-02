Taksi karmaşasını kökten çözeceğiz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Kurum dün önce Esenler'de İBB Meclis Üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Daha sonra Sarıyer'de Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) tarafından düzenlenen 4. Tesis Yönetim Zirvesi'ne geçen Kurum, Güngören'de Diyarbakır Hemşehri Buluşmaları'na katıldı. Kurum, akşam da Üsküdar Mehmet Çakır Kültür Merkezi'nde taksici esnafı ile buluştu.Mevcut İBB yönetiminin taksi meselesini çözümsüz bıraktığını kaydeden Kurum şunları söyledi:Bunun arkasında CHP'li İBB yönetiminin taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görmesi yatıyor. Çıkmışlar, taksi sayısını artırmıyorlar diye partimizi suçlamaya çalışıyorlar. 'Taksi sayısının artırılması için teklif verdik, UKOME reddetti' iddiasıyla algı yaymaya çalışıyorlar. İşin aslı şudur; 2021 ve 2022'de minibüs ve taksi dolmuşlarının taksiye dönüşümü ile yeni taksi arzının artırılması kararları alındı. Ancak bu yeni taksilerin entegrasyonu ve işletmeciliği konusunda mevcut yönetim tarafından yine yeterli adımlar atılmadı, sorun çözülmedi.İBB, taksi sayısını artırarak sorunu çözmeyi değil, kendi bünyesinde bir şirket kurarak taksi işletmeciliği yapmak istemiştir. İBB taksicilik yapamaz, kanun bunu açıkça reddediyor. Bu yönetimin ihmalkarlığı yüzünden de vatandaşımızla taksici esnafımız karşı karşıya kalmıştır.İBB yönetimi taksicilerimizi bir rant kapısı olarak görüyor. Bizim dönemimizde görmeyecektir. Taksici esnafımıza sözümüzü veriyoruz. Tüm sorunlarınızı çözeceğiz.İstanbul'da taksi işletim mantığını kökten değiştireceğiz ve bu karmaşayı tamamen gidereceğiz. Çünkü İstanbulluların yüksek kaliteli taksi hizmeti alması için doğru bir işletmecilik şarttır. Her taksi farklı bir yazılım kullanıyor. İlk iş olarak şu anda kullandığınız tüm dijital sistemleri 'Merkezi Taksi Sistemi' çatısı altında birleştireceğiz. Vatandaşın talebine yetecek kadar taksi imkanını sağlamak için etkin adımlar atacağız. Taksi sayısında bir eksiklik varsa ihaleler yaparak taksi eksiğimizi şehrimizin ihtiyaçlarına göre gidereceğiz.Plaka konusuna da çözüm getiren bir anlayışla hareket edeceğiz. Taksi duraklarını İstanbul'un kimliğine yakışır mimariyle yenileyeceğiz. "İstanbul Taksisi" markasını oluşturacağız. Diğer dünya şehirlerinin gıpta ile baktığı bir taksicilik anlayışını bu aziz şehre kazandıracağız. Her önüne gelenin taksicilik yapamadığı bir anlayışı, sistemi yerleştireceğiz.Taksicilere eğitim programları düzenleyeceğiz. Dil kursları desteği, taksi konforunun artırılmasına dair çok farklı alanlarda destekler vereceğiz. Taksicilerimizin bu şehrin rehberleri, kültür elçileri olması için çalışacağız.İstanbul yeniden 'Gerçek Belediyecilik' vizyonunun, yeniden 'Eser Siyasetinin', yeniden 'Doğru Hizmetin' himayesinde olacak. Bu şehrin marka değerini artırmanın dışında işimiz olmayacak.Bu şehrin gündeminde birinci sırada depreme hazırlık olmalı, kentsel dönüşüm olmalı. Ne yazık ki, sorumsuz, ciddiyetsiz bir yönetim altında İstanbul kentsel dönüşümde, hükümetimizin yatırımları dışında yol kat edemedi. Dönüşümü kendi yapmak isteyen vatandaşa destek vereceğiz.Trafik sorunu, bu şehri yiyip bitiriyor. 5 yılda çözüme yönelik hiçbir yatırım yapılmadı. Milletimiz yeni kavşak, yeni yol, yeni tünel, yeni metro hattı beklerken o paralar mevcut İBB Başkanı'nın kaygısı için algıya harcanıyor. İşlemeyen bir toplu taşıma var, sabah bindiği otobüs bozulmasa, akşam bindiği metrobüs bozuluyor.Bu CHP'li yönetim tıpkı Don Kişot gibi... İstanbul dışında her şeyin kavgasını veriyor ama bir tek İstanbul'un kavgasını vermiyor.'Biz geldiğimzide 'Sonuçsuz Belediyecilik bitecek', 'Sorunsuz Belediyecilik' başlayacak.