AK Parti Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok gençlere müjdeleri sıraladı! Karşılıksız 1,500 TL burs

"HER AY 1,500 TL KARŞILIKSIZ BURS VERECEĞİZ"

Gençlere yönelik projelerini anlatan Altınok, üniversite öğrencilerine aylık 1,500 TL karşılıksız burs verileceğini söyledi. Burs ödemelerine göreve gelir gelmez başlanacağını kaydeden Altınok, "Şu an 500 öğrencimize ayda bin lira karşılıksız burs veriyoruz. İnşallah Büyükşehir'de sevgili gençler en az on bin öğrencimize 1,500 lira karşılıksız burs vereceğiz. Sevgili gençler tabii bir de Çanakkale gezilerimiz var. Keçiören'de lise sonda okuyan 9 bin öğrencimiz var. Tamamını Çanakkale'ye gönderiyoruz. Otelde bir gece konaklıyorlar, yemeklerini biz ikram ediyoruz. Büyükşehirde de 100 bin öğrencimizi yine Çanakkale'ye göndereceğiz." diye konuştu.

Altınok, öğrenciler için metro ve elektrikli otobüste aktarma süresini uzatan abonman sistemi kuracaklarını belirterek, yarınlara "Genç dostu bir başkent" bırakılacağını söyledi.