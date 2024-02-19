CHP’den partili ve akrabalara büyük kıyak

Bilecik'te Belediye'ye bağlı KAYI A.Ş'ye 2022 yılında düzenlenen operasyonda 20 Bin Dolarlık rüşvet skandalı patlak vermiş ve dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin görevden uzaklaştırılmıştı. 8 Nisan 2022'de toplanan Bilecik Meclisi, CHP'li Melek Mızrak Subaşı'na Başkan vekilliği görevini vermişti. Subaşı'nın görevde olduğu 19 ay boyunca kentte, sel ve taşkınlar, aylarca süren susuzluk, birçok mahalleyi saran lağım kokuları ve barınaktaki köpeklerin katledilmesi gibi çok sayıda skandal yaşanmıştı. Bu skandallara bir yeni daha eklendi. Subaşı'nın 19 ay süren görev süresince Belediyeye büyük çoğunluğu partililerden ve yakınlarından oluşan tam 322 kişiyi işe aldığı ortaya çıktı.

İLLER BANKASI YALANI

Belediyeyi partili ve yakınlarıyla doldurduğu ortaya çıkan 322 kişiyi, Belediye Şirketi KAYI A.Ş üzerinden işe alan CHP'li Subaşı, 6 ay önce yaptığı basın açıklamasında Hükümeti eleştirmiş ve İller Bankasından Bilecik Belediyesine gönderilen payın düşürüldüğünü, bu nedenle personel maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söylemişti. Bunun bilinçli yapıldığı yalanını ortaya atan Subaşı, CHP'li belediyelerin hizmet etmesinin önüne geçildiğini savunmuştu. Subaşı'nın, personel maaşlarını ödeyememesinin sebebinin, Belediyeyi yüzlerce tanıdık kişiyle doldurması olduğu anlaşıldı.

BİLECİKLİLER CHP BELEDİYECİLİĞİNİ YAKINDAN GÖRDÜ

Rüşvet soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılan Başkan Semih Şahin'in geçtiğimiz ay istifa etmesinden sonra Başkan Vekili seçilen Melek Mızrak Subaşı'nın vekillik görevi düşmüştü. Yaşanan skandallara rağmen CHP Genel Merkezi tarafından Bilecik Belediye Başkan adayı gösterilen Subaşı, seçim çalışmalarını sürdürürken, yaptığı her paylaşımda Bilecik'in CHP Belediyeciliğini göreceğini söyledi. Oysa Bilecikliler, 2019 yılından bu yana zaten CHP Belediyeciliğini yakından gördü. Büyük rüşvet operasyonuyla ön plana çıkan CHP Belediyeciliği, her yağan yağmur sonrası sokakların sele dönmesiyle devam etmişti. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı müjdesi verilen Bilecikliler, aylarca lağım kokusuna ve uzun süre susuzluğa mahkum edilmişti. Son olarak öldürülüp yol kenarına atılan onlarca köpeğin Belediye tarafından katledildiği ortaya çıkmıştı.