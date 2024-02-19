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Giriş Tarihi: 19.2.2024 14:45

Doğruer'den seçim vaadi: Bergama'ya Kınık'ın 3 katı hizmet yapacağım

Bergama Belediye Başkanlığına adaylığının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile gerçekleştiğini söyleyen Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, hakkındaki ‘İthal aday’ söylentilerine açıklık getirdi. “Bize ithal diyen siyasi partiler önce tepeden inme emirle kendi görevlendirdikleri adaylarına baksınlar” diyen Doğruer, “Biz gerçek Bergamalıyız. Halka hizmet etmenin, hizmetkar olmanın ithali, yerlisi olmaz. Bizimle Bergama kazanacak, Bakırçay kazanacak” dedi. 2 dönem belediye başkanlığı görevini yürüttüğü Kınık’ın 30 bin nüfuslu bir ilçe olduğunu hatırlatan Doğruer, “Kınık’ta neler yaptık herkes gördü, şahit oldu. Bergama ve Bakırçay bölgesi için de Kınık'ta  hayata geçirdiğim projelerin 3 katını yapmaya, Bergamalı hemşehrilerime hizmet etmeye adayım” dedi.

ERTAN GÜRCANER ERTAN GÜRCANER
Doğruer’den seçim vaadi: Bergama’ya Kınık’ın 3 katı hizmet yapacağım

Kınık Belediye Başkanı iken Bergama'dan Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı gösterilen Doktor Sadık Doğruer, "Benim Kınık'a hizmet etmekten başka bir isteğim hiç olmadı. Kendimi Kınık seçimlerine hazırlamış iken Sayın Cumhurbaşkanımızın ani bir talimatı ile Bergama Belediye Başkanlığına aday gösterildim. Bir dava adamı, Dünya lideri olan sayın Cumhurbaşkanımızın teklifini kabul etmemek büyük yanlış olurdu. Ancak gerçekte benim Bergama veya başka bir İlçe için asla siyasi isteğim olmadı. Bu kendiliğinden oluşmuş bir olaydır. Nitekim eşimde Bergamalı. Bergama için, bu şehre hizmet etmek için de koşturacağız.

Kınık 30 bin nüfuslu bir ilçe iken orada neler yaptık herkes gördü, gözlemledi. Bergama ve Bakırçay Bölgesi içinde, Kınık'ta hayata geçirdiğim projelerin 3 katını yapmak, Bergamalı hemşehrilerime hizmet etmek için adayım. Bu büyük hizmetleri başarmak için söz aldım. Her işi elbette belediye imkanları ile yapacak değiliz. Hükümetimiz ile el ele vererek gerçekleştireceğiz. Biz hizmet anlamında halkımızın hizmetkarı kişileriz. Bergama halkının Belediye Başkanı olup işimizi yaparken, diğer yandan da hükümetimizin Bergama'daki temsilcisi olacağız. Bize 'ithal' diyen siyasi partiler önce tepeden inme emirle kendi görevlendirdikleri adaylarına bir baksınlar. Biz gerçek Bergamalıyız. Halka hizmet etmenin, hizmetkar olmanın ithali, yerlisi olmaz. Bizimle Bergama kazanacak, Bakırcay kazanacak" dedi.

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Doğruer'den seçim vaadi: Bergama'ya Kınık'ın 3 katı hizmet yapacağım
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