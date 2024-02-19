İran saldırısıyla bağlantılı

İstanbul Sarıyer'deki "İtalyan Kilisesi" olarak da bilinen Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırısının tüm failleri yakalanırken SABAH, saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın Horasan hücresiyle ilgili çok önemli rapora ulaştı. Saldırıyı planlayan örgütün Horasan kolunun ABD'nin Afganistan'dan çıkmasının ardından oluştuğu, adeta İsrail karşıtı ülkelerde eylemler için harekete geçtiği ortaya çıktı. Türk istihbarat birimleri ve güvenlik güçlerinin bu örgüt mensuplarına karşı üst düzey tedbirler alırken, İran'da Kasım Süleymani'yi anma törenlerinde gerçekleştirilen saldırının da Santa Maria Kilisesi'ne eylem yapan örgüt üyelerinin bağlı olduğu aynı hücreden yapıldığı tespit edildi. Tüm eylem talimatlarının Horasan Vilayeti Dış Operasyonlar Sorumlusu Salahudin kod adlı Maulawi Rajab tarafından verildiği öğrenilirken, DEAŞ'ın Horasan kolunun İsveç'te Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim'i yakmasının ardından İstanbul'da bulunan İsveç ve Hollanda Başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem arayışındayken yakalandığı öğrenildi.