Kayıp mürettebat Bandırma Körfezi’nde aranıyor

Ekipler tarafından çevredeki koylar ve kayılıklar deniz araçlarıyla detaylı şekilde incelendi ancak Bandırma Körfezi'nde yürütülen çalışmalar 5. günde de bir sonuç vermedi. Dernek Başkanı Mustafa Gürsoy, 911 Arama Kurtarma Derneği'nin arama faaliyetlerine önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.