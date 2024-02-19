Pendik Kaymakamlık lojmanına silahlı saldırı şüphelisi konuştu: “Olaydaki saldırganlardan biri değilim”

Pendik Kaymakamlığı'nın Batı Mahallesi'nde bulunan lojmanının bulunduğu sokağa gelen motosikletli iki kişi 16 Şubat gecesi lojmanın önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştirmişti. Polis ekiplerinin de karşılık vermesi üzerine saldırganlar olay yerinden kaçmış, saldırıda ölen yada yaralanan olmazken olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

HIRSIZLIKTAN EŞKİYALIĞA

Tüm hızıyla devam eden soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelilerin, olaydan 25 dakika önce bölgeye 400 metre mesafede teşebbüs aşamasında kalan "konuttan hırsızlık" olayındaki şahıslar olduğu tespit edildi.

YAKALANAN BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 7 suç kaydı olduğu belirlenen S.Ö., polis ekiplerince Kadıköy'de yakalandı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı olduğu belirlenen firari şüpheli S.K.'yı ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"OLAYDA BEN YOKTUM"

Tutuklanan S.Ö.'nün ifadesi ise pes dedirtti. İfadesinde diğer şüpheliyi 14 yıldır tanıdığını ancak uzun süredir görüşmediğini söyleyen S.Ö.' "Olayla benim ilgim yoktur. Saldırıyı başkaları gerçekleştirmiştir. Ben telefon dahi kullanmam, kardeşimim telefonuyla insanlarla iletişim kurarım. Yakalandığımda polisler beni darp etti, onlardan da şikayetçiyim" şeklinde konuştu.