Rus Başkonsolos Buravov: Filistin meselesinde Türkiye ile aynı saftayız

Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen toplantının açılışı, "Maidan-Savaşa Giden Yol" belgesel filminin özel gösterimiyle yapıldı. Belgesel gösteriminin ardından konuşan gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Ukrayna'da yaşananlar, Batı'nın farklı ülke ve halkları birbirine düşüren, devletlerarası çatışmaları kışkırtan "böl ve yönet" politikasının sonucudur. Bağımsızlığını kazandığı andan itibaren Ukrayna, Batı tarafından, Kiev yetkililerinin Nazi ve Rus düşmanı ideolojisini ve uygulamalarımı teşvik eden Rusya karşıtı bir sıçrama tahtası olarak görüldü. Rusya'nın, Ukrayna'daki duruma barışçıl bir siyasi çözüm bulmaya yönelik sonraki im girişimleri, Kiev ve Batı patronlarının isteksizliği nedeniyle sonuç vermedi" dedi.

PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihinin henüz belirlenmediğini belirten Buravov, "Devlet başkanımızın Türkiye'ye ziyaret tarihi henüz belirlenmedi, hazırlık süreci devam ediyor. Ziyaret konusunda mutabık kalındı. Her iki ülke için de uygun bir tarih olacaktır. Tarih kesinleştiğinde temsilcilerimiz duyuracaktır. Ziyaretin gündem maddelerinde, ikili ilişkilerin gelişmesi, güncel, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak." dedi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendiren Buravov, şunları söyledi: "Gazze ile ilgili tutumumuzu bilinen bir durum. İnsani yardım konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Gazze'de kalıcı ateşkesin hemen sağlanmasını istiyoruz. Filistin devletinin kurulmasının bir 'gereklilik' olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde garantörlük formülünü müzakereye etmeye hazırız. Sorunun kökten çözümü için her türlü yapıcı teklife sıcak bakıyoruz. Türkiye'nin yaklaşımlarını çok değerli buluyoruz, Türkiye ile aynı taraftayız."

RUS LİDERİN ÖLÜMÜ

Rus muhalif lider Aleksey Navalni, cezaevinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirten Buravov, "Tüm detaylarıyla inceleniyor. Somut bir bilgi olmadan Rusya'ya yönelik suçlamalar doğru değildir. Kim olursa olsun bir insanın ölümü trajedidir." dedi. Buravov, Suriye ile Türkiye'nin ilişkilerinin normalleşmesinin ise Rusya'nın çabalarıyla gerçekleştiğini ifade etti.