Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün: İşimiz gücümüz ihracatımızı daha da artırmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla dünya markası haline gelen Türk savunma sanayi ihracat rakamlarıyla Türk ekonomisine katkı veriyor. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı seviyesindeki temas ve ziyaretlerde ilk 3 konudan bir tanesinin mutlaka savunma sanayii olduğunu ifade etti. SSB Başkanı Görgün, Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı kapsamında SABAH'a şunları açıkladı: Denizcilik sektöründe MİLGEM'lerimizi ihraç ediyoruz. Açık deniz karakol gemileri ihraç ediyoruz. SİDA'larımız son dönemlerde çok gündemde. İHA'lardan sonra İnsansız deniz araçlarımız da (İDA) önemli ihracat hikâyeleri oluşturacaktır diye umuyorum.İnsansız hava araçları ihracatta birinci, mühimmatlar ikinci sırada. Kara araçlarının da çok ciddi ihracatı var. Kara araçlarında öyle güzel bir noktaya geldik ki artık yurt dışında hep Türk firmaları finale kalıyor. Dünyada TOP 100 listesine de bakıldığında şunu görüyoruz; En hızlı büyüyen firmalara baktığınızda ilk 10 içinde 2 tane Türk firması var. Bu inanılmaz motive edici bir şey. Birinci Baykar, diğer firmamız da RoketsanGururla söylüyoruz; 185 ülkeye ihracat yapabiliyoruz, bunu geniş bir ürün yelpazesi ile yapıyoruz. Bu da KOBİ'lerimizin, orta ölçekli şirketlerimizin de büyük ölçekli ihracat yapılması yolunda önemli bir fırsat olarak görülüyor. Biz de SSB olarak "İşimiz gücümüz ihracatımızı artırmak" diyoruz. Onun için firmalarımıza gayretli olan, özveri ile çalışan firmalarımızı destekleyerek, bürokraside karşılaşabilecekleri sıkıntıları kolaylaştırarak destek olmaya çalışıyoruz.