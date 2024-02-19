Turgut Altınok, sağlık çalışanlarıyla buluştu

Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Altınok, seçim çalışmaları kapsamında, Ankara Sağlık Eğitim ve Araştırma Platformu tarafından Ankara Konağı'nda düzenlenen programa katıldı.

Burada konuşan Altınok, Keçiören Belediye Başkanlığı görevine başlar başlamaz sağlık ocakları inşa edip Sağlık Bakanlığına devrettiklerini ve Keçiören'de sağlık hizmetini yaygınlaştırdıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde Başkentteki üniversitelere, üniversite hastanelerine ve üniversitelerin AR-GE birimlerine destek vereceklerini dile getiren Altınok, şunları kaydetti:

"Keçiören sınırları içinde olmasa dahi üniversite hastanelerimize ve üniversitelerimize ciddi hizmetler verdik. 31 Mart'tan sonra Rabbim nasip eder, halkımız bize vekaleti verirse sağlık alanına ciddi hizmetlerimiz ve desteklerimiz olacak. Sağlık olmazsa olmazımızdır. Özellikle üniversite hastanelerimize, tıp fakültelerimize destek vereceğiz. İnsanlarımızın sağlıklı ve konforlu yaşaması için ne gerekiyorsa yapacağız, seve seve yürekten, gönülden yapmaya devam edeceğiz. Bir de hasta yakınlarımız var. Hasta yakınlarımızın da konforlu hizmet alması için hospisler ve konuk evleri dahil olmak üzere birçok projemizi Başkentimizde hayata geçireceğiz."

Engellilerin yaşamını kolaylaştıran hizmetleri yaygınlaştıracaklarını aktaran Altınok, "Türkiye'de ilk defa belediye olarak Engelli Eğitim ve Üretim Merkezini açtık. 30 yıl önce biz bu hizmetleri sunduk. 31 Mart'tan sonra da inşallah Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşımızın ve engelli ailelerinin hayatını kolaylaştıracak hizmetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Seçilmesi halinde hayata geçireceği birçok eser ve hizmet projesi hazırladıklarını aktaran Turgut Altınok, Ankara'nın son 5 yılda ihmal edildiğini söyledi.

Programda AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör de hazır bulundu.