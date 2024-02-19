Tütüncü: Antalya’ya gerçek belediyecilik yeniden gelecek

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Aksu Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, il ve ilçe teşkilatlarının katıldığı coşkulu açılışta konuşan Tütüncü, "Antalya bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'nin işidir" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kağan Şahin'e destek isteyen Tütüncü, "En güzel hizmetleri Aksu'ya, Durmuş Kağan Şahin başkanımla birlikte getireceğiz. Milletimizden aldığımız güçle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla, bakanlarımızla, Antalya aşığı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çok daha güçlü olacağız" diye konuştu.

AKSU'NUN YÖRÜKLERİ MEMLEKETİNİ SEVER

"Yörükler diyarı Aksu'muzun güzel insanları…" diyerek, sözlerine devam eden Tütüncü, "Heyecanlıyız. Çünkü Aksu'dayız. Aksu'nun Yörükleri memleketini sever, milletini sever, bayrağını sever, tarihini sever. Aksu, milletine memleketine hizmet eden adam gibi adamları sever. O yüzden Aksu yıllardır, milletin adamını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı her vesile ile bağrına bastı. O yüzden her sandığa gidişimizde Aksu'da çiçekler açtı. 31 Mart akşamı Aksu şöyle diyecek; Önümüzdeki 5 yıl Aksu'ya Durmuş Kağan Şahin hizmet edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hakan Tütüncü ve kadrolarına, yol arkadaşlarına emanet diyecek. Aksu devletimizden de belediyelerimizden de hizmet bekliyor. Biz bunun bilincindeyiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, devletimiz Aksu'ya bu yıllar içinde en güzel hizmetleri yaptı."dedi.

Cumhur İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, "Aksu belediyemizde Halil Şahin başkanımla Aksu'ya en güzel hizmetleri yaptı." diyerek, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'e emekleri için teşekkür etti.

HİZMET ENERJİLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ

Cumhur İttifakı'nın Aksu Belediye Başkan adayı Durmuş Kağan Şahin'e, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde destek isteyen Tütüncü,"Durmuş Kağan Şahin kardeşimizin enerjisi ile Antalya Büyükşehir Belediyesinin enerjisini birleştiriyoruz ve Aksu'ya çok daha güzel hizmetleri getiriyoruz. Aksu'da Durmuş Kağan Başkanımla yapacak çok işimiz, atacak çok adımımız var. Antalya bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'nin işidir. Aksu'da gerçek belediyecilik aynen devam edecek. Antalya'ya gerçek belediyecilik yeniden gelecek. Antalya'nın durağan zamanları telafi edilecek." diye konuştu.