Başkan Yıldırım hedefini açıkladı: Ümraniye’nin çehresini değiştirecek 400 eser

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, 5 yıllık görev sürecinde hayata geçirdiği 271 kalıcı eser ile yeni dönemde hedeflediği 400 eserin tanıtımını yaptı. Başkan Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde yeniden AK Parti'nin adayı olarak açıklandı.Başkan Yıldırım, 2019'dan bu yana Ümraniye'de imardan kentsel dönüşüme, ulaşımdan alt yapıya, çevreden kültür-sanata, eğitimden sağlık ve sosyal hizmetlere kadar yaptığı çalışmalarla ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirdi. Yeni kavşaklar, bin 549 araç kapasiteli 3 yeni otopark ile ulaşım sorununa çözüm sağladı.'Millet Bahçeleri' Ümraniye'ye nefes aldırdı. Yapılan 3 meydanın dışında 2 yeni meydanın daha temeli atıldı.İlçeye 12 yeni eğitim tesisi kazandırıldı. 7 tesisin yapımı devam ediyor.4 aile sağlığı merkezi ile birlikte Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Ek Hizmet Binası hizmete açıldı. 6 yeni sosyal tesis yapıldı.İlk 5 yılında 271 eser bırakan Başkan Yıldırım, ikinci 5 yıllık dönemde hazırladığı 400 proje ile toplam 671 eseri hedefliyor. O projelerden bazıları şöyle: Kongre Merkezi ve Yamanevler Şehir Parkı, Oyuncak Müzesi, Hekimbaşı Çocuk Köyü, Binicilik Tesisi, Hayvan Rehabilitasyon Merkezi, Çocuk Sanat Akademisi, Afet Lojistik Merkezi, Bilim Merkezi, Masal Evleri, Dijital Kütüphane ve Moda Okulu. Bunların yanında yeni kütüphaneler, eğitim merkezleri, spor merkezleri, yeni okullar, kreşler ve anaokulları, yeni kavşaklar, yeni otoparklar ile ağız ve diş sağlığı merkezleri.