Batan gemiden sevgiliye son mesaj: Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz

SABAH, Marmara Denizi'nde batan gemide makine stajyeri olarak çalışan Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoya ulaştı. Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu ve yüzünden sular damladığı dikkat çekerken, kıyafetinde de yağ lekeleri olduğu görüldü. Videoda, genç stajyerin kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık.Şimdi uyuyoruz" dediği yer alıyor. Ahmet Atav'ın, olaydan 2 gün önce gemiden ayrılan yağcı ve elektrikçi arkadaşı Doğuşcan Yaylak'a (33), "Bu sefere de beraber çıkalım. Sonra ayrılırsın. Borçlarım var. Onları kapatmam lazım" dediği öğrenildi. Ahmet Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Doğuşcan Yaylak, "Gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım.Ahmet ise borçlarını kapatmak için çalışmaya devam edeceğini söyledi. Kız arkadaşına da geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylediği videoyu göndermiş. İleride çarkçıbaşı olduğunda, beni de yanına aldıracağını söylüyordu. Kısmet olmadı. Baş mühendis-makinist Murat Çalışkan da nişanlıydı, 1 ay sonra düğünü vardı" diye konuştu.'Batuhan'a' mürettebatından halen kayıp 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri devam ediyor. 1000 kişilik personelle devam eden çalışmalara Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Akın Gemisi'nde görevli dalgıçlar katılıyor.Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekibi de İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile mürettebatın bulunabileceği düşünülen güverte kısmında tarama yapıyor.