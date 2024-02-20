Çeşme’de tepki çeken satış! "Sanki yangından mal kaçırıyor"

Partisi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, aday listelerinin il ve ilçe seçim kurullarına teslim edilmesine saatler kala bu kadar da olmaz dedirten bir uygulamaya imza attı. Daha önce ilçe sınırları içerisinde yer alan Ilıca Mahallesi'ndeki 2090, 8170 adalarda mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda araziyi satışa çıkartan Çeşme Belediyesi, bu kez de 8171 adada yer alan taşınmazı için satış kararı aldı.

İHALE 3 MART'TA

Büyüklüğü 614 metrekare olan 'arsa' nitelikli taşınmazını satış listesine koyan Çeşme Belediyesi, arsa için muhammen bedel olarak 40 milyon TL'lik rakam belirledi. 1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında kalan ve ayrık nizam 2 katlı 2 adet yapının yapılabileceği belirtilen taşınmaz için ihale tarihi ise 3 Mart saat 14.00 olarak belirlendi. Resmi Gazete yer alan bilgiye göre ihale Çeşme Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.

DAHA ÖNCE İHALEDEN ÇEKİLMİŞTİ

Çeşme Belediyesi aynı taşınmazı geçtiğimiz Ocak ayında da satışa çıkarmış, ihalenin 5 Şubat tarihinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. O tarihte yayınlanan ihale ilanında arsa için muhammen bedel 50 milyon lira olarak ilan edilirken aynı arsa için 3 Mart'ta gerçekleştirilecek yeni ihalede bu sefer muhammen bedel 40 milyon liraya düşürüldü.

Yaşananlar kafa karıştırdı. Gazetemizi arayan vatandaşlar: "Şubat ayında seçimi bahane ederek iptal edilen satış ihalesi her ne hikmetse seçime 28 gün kala yeniden yapılmak isteniyor. Üstelik bu da yetmezmiş gibi daha önce 50 milyon liradan satışa sunulan taşınmazın satış bedeli ikinci ihalede 10 milyon lira dampingle 40 milyon liraya düşürülüyor. Yangından mal kaçırırcasına yapılan bu satış bir an önce iptal edilmeli. Arsayla ilgili tasarruf yerel seçimlerde başkanlık koltuğuna oturacak isme bırakılmalı." dedi.