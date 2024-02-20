CHP’den Esenyurt’a skandal aday

CHP ve DEM Parti arasında yerel seçimler için ortak aday çalışması devam ediyor. İki parti arasında bir süredir yürütülen "kent uzlaşısı" kapsamındaki görüşmeler sonucunda CHP, İstanbul'un Esenyurt ve Güngören ilçelerinde adaylarını değiştirdi. Esenyurt'ta Ali Gökmen'in, Güngören'de ise Temel Akkoçlar'ın adaylığı geri çekildi. Esenyurt'ta Prof. Dr. Ahmet Özer yeni aday olurken, Güngören'de Yüksel Yalçın aday olarak duyuruldu. Partiden yapılan açıklamada ise sağlık sorunları gerekçe gösterildi.Ahmet Özer'in, yakın zamanda söylediği sözler ise gündem oldu. Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır" ifadesini kullanmıştı. Özer, bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını da yaptı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 17 Şubat'ta uzlaşıyı kamuoyuna duyurmuş, "Mesela Mersin, Akdeniz ve Esenyurt kent uzlaşısının sağlandığı yerler. Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmeler sürüyor. Şanlıurfa adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlendidemişti.