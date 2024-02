Cumhur İttifakı’nda yerel seçim süreci tamam... Saygılı ve Şahin’den ‘iktidar’ vurgusu!

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler son hazırlıklarını tamamlarken Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yarışacak aday listelerini teslim etmesi için siyasi partilere verdiği süre bugün itibarıyla sona eriyor. Cumhur İttifakı da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, ilçe belediye başkan adayları ve ilçe belediye meclis üyelerinin dosyalarını İzmir İl Seçim Kurulu'na teslim etti.

SAYGILI:" KARARLILIKLA İLERLEYECEĞİZ"

Evrakların teslimi sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Bugün, İzmir'in gururunu taşıyan evlatlarından biri olarak önünüzde hummalı bir heyecanla duruyorum. Cumhur İttifakı'mızın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Hamza Dağ'ın adaylık başvurusunu, İl Seçim Kurulu'na, Cumhur İttifakı ortağımız MHP İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin ile birlikte teslim ettik. Büyük ve mütevazı bir misyonla yola çıkıyoruz. İzmir'i, eşsiz tarihini, kültürünü ve insanlarının sahip olduğu potansiyeli daha da ileri taşımak için yola çıkıyoruz. Şehrimizin her köşesinde, her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın refahını ve mutluluğunu artırmak, şehrimize değer katmak için var gücümüzle çalışacağız. İzmir'in tarihinde nice kahramanlar, nice fedakarlar vardır. İşte bugün, İzmir'in geleceğini şekillendirmek için yola çıkıyoruz. Yola çıkarken, tarihimizin büyük önderlerinden aldığımız ilhamla, İzmir'i daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha müreffeh bir şehir haline getirmek için kararlılıkla ilerleyeceğiz. Biz bu yola sadece vaatlerle değil, samimi gayretlerle çıkıyoruz. Sözlerimizin ötesinde, işlerimizle, icraatlarımızla size hizmet etmek için buradayız. İzmir'e adanmışlığımızı, şehrimizin dört bir yanına taşıyacağız. İzmirli hemşehrilerimizden alacağımız güçle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hamza Dağ'ın öncülüğünde, 30 ilçemizde Cumhur İttifakımızın adaylarıyla hep birlikte el ele, omuz omuza vererek İzmir'imizi daha da ileriye taşıyacağız. Bu yürüyüş çocuklarımız için, bu yürüyüş geleceğimiz için bu yürüyüş kadınlarımız, yaşlılarımız ve gençlerimiz için bu yürüyüş her alanda kalkınan eşsiz İzmir için… İzmir'e olan sevdamızla, yolumuza devam edeceğiz!" dedi.

ŞAHİN: İZMİR'İN 30 YILLIK MAKUS TARİHİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

İzmir'in 30 yıllık makus tarihini değiştireceklerini ifade eden MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "14-28 Mayıs başarılarından sonra Cumhur İttifakı'nın iki aydır yoğun bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmaların bugün son gününe geldik. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hamza Dağ'ın evraklarını hayırlısıyla bugün verdik. Bütün 30 ilçenin meclis üyelerimizi, bizimle birlikte yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapacak arkadaşlarımızın listelerini de bugün itibariyle teslim etmiş olduk. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle 14-28 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın yaptığı kazanımları yerel siyasete de yansıtmak üzere geldik. Teslim ettik evraklarımızı, yola çıktık. Arkadaşlarımızın heyecanlarını görüyorsunuz. Hepimiz o heyecandayız. İzmir'in 30 yıllık makus tarihini değiştireceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.