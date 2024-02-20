Haberler Gündem Haberleri Deprem olmuş insan bir gelir “Nasılsınız” diye sormaz mı? Bu kez Savaş’a oy yok
Giriş Tarihi: 20.2.2024 16:07

Deprem olmuş insan bir gelir “Nasılsınız” diye sormaz mı? Bu kez Savaş’a oy yok

CHP tarafından tekrar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Lütfü Savaş’a Hataylıların tepkisi bitmiyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Deprem olmuş insan bir gelir “Nasılsınız” diye sormaz mı? Bu kez Savaş’a oy yok

Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnaflık yapan 66 yaşındaki Celal Kavasoğlu, "Samandağ'ın büyük bölümü CHP'li. Geçen seçimde Lütfü Savaş'a buradan yüzde 95 oy çıktı ama bu seçimde kimse kendisine oy vermeyecek.

Dünyanın en büyük depremini yaşadık. İnsan bir kez ilçeye gelip 'Nasılsınız. İhtiyacınızı var mı' diyerek sormaz mı? Ama seçim zamanı oy istemeyi biliyorsun. Kötü günümüzde yanımızda olmayan adaya oy vermeyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Lütfü Savaş'a sosyal medyadan da tepkiler çığ gibi. Sosyal medya hesabında "Artık Hatay'ımızın ışıklarını tüm renkleriyle yeniden yakmak zorundayız" paylaşımında bulunan Savaş'a tepki mesajları yağdı.

Vatandaşlar, "Kalbimizdeki, gözümüzdeki ışıkların sönmesine sebep olanlardansınız. Hangi ışığı yakacaksınız", "Bizim canımız yandı senin değil. İstenmiyorsun", "Hatay'da bozamadığın yerler var onun için mi aday oldun" diyerek paylaşımlarda bulundular.

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Deprem olmuş insan bir gelir “Nasılsınız” diye sormaz mı? Bu kez Savaş’a oy yok
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