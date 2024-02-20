DSÖ, Gazze'deki Nasır Hastanesine yönelik yıkımı "tarif edilemez" olarak tanımladı

DSÖ Sözcüsü Tarik Jasarevic, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail ordusunun önce kuşattığı sonra da baskın düzenlediği Nasır Hastanesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ'nün, mevcut çatışma ile erişim kısıtlamalarının ortasında 18-19 Şubat'ta Nasır Hastanesinden 32 kritik hastayı nakletmek üzere misyona öncülük ettiğini hatırlatan Jasarevic, bu riskli misyonu, Filistin Kızılayı ve BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) işbirliğiyle gerçekleştirdiklerini anlattı.

Jasarevic, bu misyon sayesinde hastaneye sınırlı sayıda ilaç ve gıda ulaştırabildiklerini de belirtti.

Hastanede elektrik ve su olmadığını ifade eden Jasarevic, Nasır Hastanesinde tıbbi atıklar ve çöplerin hastalıkların ortaya çıkmasına zemin oluşturduğunu vurguladı.

Jasarevic, "DSÖ personeli, hastane çevresindeki yıkımın 'tarif edilemez' olduğunu söyledi. Bölge, yanmış ve yıkılmış binalarla, ağır enkaz katmanlarıyla çevrili ve sağlam yol yok." ifadesini kullandı.

Hastanede tahminen 130 hasta ile en az 15 doktor ve hemşirenin bulunduğuna dikkati çeken Jasarevic, yoğun bakım ünitesinin hizmet dışı kalmasıyla DSÖ personelinin kalan tek yoğun bakım hastasını, diğer hastaların temel bakım aldığı bölüme transfer ettiğini aktardı.

AA muhabirinin, "Hastanede kalan diğer hastaların tamamı başka hastanelere mi sevk edilecek? Yoksa Nasır Hastanesi hizmet vermeye devam edecek mi? Bu konuda ne planlanıyor?" sorusunu Jasarevic, şöyle yanıtladı:

"Sahadaki ekibimiz mümkün olduğu kadar çok hayat kurtarmak için en iyi olanı yapmaya devam edecek. Hastanenin yeniden inşa edilmesini, sağlık çalışanlarının geri dönmesini, yiyecek ve sağlık malzemelerinin Nasır Hastanesi ve diğer tüm hastanelere geri getirilmesini görmek isteriz. Böylece sağlık sistemi yeniden inşa edilebilir ve sağlık çalışanlarının da çalışacak bir yeri olur. O zaman insanların gidip sağlık hizmetlerini alabileceği bir yer olur. İdeal olarak istediğimiz çözüm bu. Bu, ancak gerçekten ateşkesin olması, DSÖ'nün ve diğer insani yardım çalışanlarının erişiminin engellenmemesi durumunda başarılabilir."

İsrail'in askeri kışlaya çevirerek elektriklerini kestiği ve oksijen cihazının çalışmasını engelleyerek hizmet dışı bıraktığı Nasır Hastanesinde yoğun bakımda ölenlerin sayısının 8'e yükseldiği açıklanmıştı.