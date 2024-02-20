Engelli kardeşlerine bakıyorlardı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen göçükte toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Maden ocağının liç alanında biriken 35 milyon metreküp toprağın Sabırlı Deresi'ne kayan 5 milyon metreküplük bölümünün daha önce belirlenen yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki mermer ocağına nakli devam ediyor. 800 araç, 60 ekskavatörle günde 1000 ile 1500 kamyona yakın toprak nakli gerçekleştiriyor. Ara ara yağışın etkili olduğu bölgede arama çalışmalarına 2 bin 700 civarında personel katılıyor.Sabırlı Deresi'nde toprak kaldırma çalışmaları sırasında toprak kayması oldu ve 2 araç mahsur kaldı. Göçük altında kalan 9 işçiden biri olan ve heyelan sırasında konteynerde bulunan Fahrettin Keklik 10 yıldır madende çalışıyordu. Evli olan Keklik'in 17 ve 7 yaşlarında 2 çocuğu var. Fahrettin Keklik aynı zamanda 2 engelli ağabeyine bakıyor. Fahrettin Keklik'in kuzeni Adnan Keklik ise 16 yıldır aynı madende çalışıyordu.Madende yaşanan facia sırasında kaydedilen görüntülerde denetime giden beyaz aracın içindeki 3 kişiden biri olan Adnan Keklik evli ve 2 çocuk babasıydı. Adnan Keklik de bedensel engelli 3 kardeşine bakıyordu. Madende toprak altında kalan Kenan Öz (44), Ramazan Çimen (48), Adnan Keklik (42), Fahrettin Keklik (40), Abdurrahman Şahin, Hüseyin Kara, Mehmet Kozar, Şaban Yılmaz (45) ve Uğur Yıldız'ın (37) yakınlarının bekleyişi sürüyor.