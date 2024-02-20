Genel Başkan Destici: Enver başkana yetki sizden, Serik için her türlü destek bizden

Çınaraltı meydanında düzenlenen aday tanıtım törenine BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, BBP Antalya İl Başkanı Mustafa Yılmaz, BBP Serik İlçe Başkanı Ramazan Durul, STK Temsilcileri, Muhtarlar, Partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Hizmet Aşkıyla dolu dolu 5 yıl geçirdik"

2019 yılından bu yana Serik ve Serik halkına hizmet etmekten onur duyduğunu dile getiren Belediye başkanı Enver Aputkan; "Şahsımı belediye başkanı seçtiniz 5 yıldır siz değerli hemşehrilerimin destekleriyle kendi doğup büyüdüğüm ilçeye çalışma arkadaşlarımla, meclis üyelerimizle hizmet etmeye çalıştık. Hiç boş durmadan her günü Serik'imiz lehine, sizlerin lehine, hizmet aşkıyla dolu bir 5 yıl geçirdik. Bu süre içerisinde Pandemiyi hep birlikte geçirdik. Komşuluk ilişkilerimiz bitti. O dönemde şöyle bir hatırlayacak olursak yan yana oturmaktan imtina ettik. Birçoğumuz cenaze merasimlerine gitmekten imtina etti. Böyle bir dönemi yaşadık. Allah bir daha bize böyle bir dönemi böyle günleri yaşatmasın. Ama buna rağmen Serik Belediyesi olarak biz hiç durmadık, çalışmalarımıza devam ettik değerli arkadaşlar. Komşumuz Manavgat'taki büyük yangını, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini birlikte yaşadık. Allah bir daha göstermesin." dedi.

"Meclis Kararlarımıza Bakıldığında Kamu Menfaati Ön Plana Çıkmakta"

Söz konusu Serik olunca, halkımızın menfaati olunca belediye meclis üyeleriyle uyumlu bir çalışma içerisinde olduklarına vurgu yapan Aputkan; "Ben buradan birlikte çalıştığımız belediye meclis üyelerimize parti ayrımı yapmaksızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bizim meclis kararlarımıza bakıldığında genelde kamu menfaati ön plana çıkmakta. Bir çok belediyelerde farklı partilere mensup meclis üyeleri yapılanları engellerken, bizde tamamen büyük bir birliktelilik oluştu. Bu çok önemi, bu insanın hizmete bakışıdır. Bunu çok önemsiyorum. Çalışma arkadaşlarımız hala böyle." diye konuştu.

"Ekmek Üretimini Günlük 60 Bine Çıkaracağız"

Yapılan hizmetlerin yanı sıra belediye sınırları içinde olan arazilere de sahip çıktıklarını belirten Aputkan; "Hatırlarsanız Fırın yaptığımız yeri birileri orayı işgal etmişti ve benim diye iddiada bulunmuştu. Orada şu anda Belediyenin fırını var. Bu fırın dün itibariyle günde 24 bin civarında ekmek üretiyor. 8-9 bin civarında simitle poğaça üretiyor. Bütün mahallelerimizi büfeler koyduk, koymaya devam ediyoruz, satışlarını yapıyoruz. İlave makineler aldık. 24 bin olan üretimi yakın bir tarihte 40 bine, ondan sonra da 60 bine çıkaracağız. Üretimi arttırdıkça da bu büfe sayısı artacak. Yeni ekmek büfeleri yaptırdık, Cumalı, Abdurrahmanlar, Gebiz, Kadirye, Belek ve Boğazkent'e büfeler koyacağız. Üretim adeti arttıkça ekmek büfelerimizin sayısı da artacak."diye söyledi.

"Üretiyoruz, Satıyoruz ve İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyoruz"

Üreten belediye olmaya gayret ettiklerini dile getiren Başkan Aputkan; "Belediyemize ait arazilerimizde 350 dönüm Buğday ektik. Bir komisyon kurduk. Buradan elde ettiğimiz gelirimizi ilk defa burada açıklıyorum ihtiyaç sahibi abilerimize 3 yıldır ekmek yardımında bulunuyoruz. 35 dönümden oluşan seralarımızda; biber, karpuz ve domates üretiyoruz. Buradan elde ettiğimiz gelirlerimizle de engellilerimize destek olduk olmaya devam edeceğiz. Parklar yapıyoruz, parklarımıza yaparken ağaçlandırmaya para ödememek için seralarımızda kendi ürettiğimiz fidanlarımızı dikip parklarımızı donatıyoruz. İlçemizde eğitimi çok önemsiyoruz dokunmadığımız okul kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Mevla'm Nasip Ederse Yine Sizlere Hizmet Etmeye Devam Edeceğiz"

Yakın zamanda açılışı yapılacak olan, düğün salonları, konferans salonları, kapalı alanlar ve benzeri hizmetlerin açılışını tüm Serik halkı ile birlikte yapacaklarını belirten Aputkan; "Boğazkent plajlarının tahsisi 10 yıl boyunca Serik'e alındı. Belek'teki 90 dönümlük ormanlık alanın ise 20 yıl boyunca Serik Belediyesi'ne tahsisini aldık. Bu belediyeyi hem hizmet eder durumda, hem de halkını düşünen, halkı için bu belediyenin var olduğunu bilen birileri olarak inşallah bundan sonra da Mevla'm nasip ederse yine sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Sağ olun Var olun." dedi.

Çakır, "Hiçbir Baskıya Boyun Eğmedi, Mazeret değil hizmet üretti"

Büyük Birlik Partisi olarak, Temiz, şeffaf ve ilkeli belediyecilik anlayışıyla Enver başkanın hizmet tecrübesini de birleştirerek Serik ilçesini birlikte yöneteceklerini ifade eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır; "Belediye Başkanımız Enver Aputkan Bey'in 5 yıldır ilkeli belediyecilik temelinde Serik ilçemize; mazeret üretmeden hizmet verdiğini, projeler ürettiğini ve birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini müşahede ettik. Bunun yanında sosyal projelere, tarıma ve turizme büyük önem verdiğini biliyoruz. En önemlisi de hiçbir baskıya boyun eğmediğini ve dik durduğuna yakından şahitlik ettik. Bunları hemşehrilerimiz adına çok kıymetli buluyorum. Enver başkanımız Serik siyasetinde 35 yıldır mahallesine, beldesine, Serik'e ve Serikli hemşerilerimize hizmet eden hepimizin yakından tanıdığı, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen bir ağabeyimizdir. Büyük Birlik Partimizin Serik Belediye Başkan Adayı oldu Allah hayırlı uğurlu eylesin" ifade etti.

Destici, "Cumhur ittifakının parçasıyız, Serik'te kendi adayımızla seçime gidiyoruz"

Cep telefonu ile programa canlı bağlanan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Parti olarak Cumhur İttifakının bir parçası olduklarını belirterek şunları söyledi; "Büyük Birlik Partisi olarak büyük şehirlerde ve bazı illerde Cumhur ittifakının adaylarını destekliyoruz. Bazı il ve ilçelerde ise kendi adaylarımızla seçime giriyoruz. Serik ilçemizde bunlardan biri. Bu bakımdan ben inanıyorum ki Serik Belediyesi tekrar Enver Bey'in başkanlığında Büyük Birlik Partisi çatısı altında yine milletimiz teveccüh gösterecektir" dedi.

"Enver başkana yetki sizden, Serik için her türlü destek bizden"

Enver başkanın 35 yıllık siyasi tecrübesine güvendiklerini dile getiren Genel Başkan Destici; "Bugüne kadar yapılmış hizmetler için teşekkür ediyorum. Bundan sonra ben bizzat Genel Başkan olarak belediye yetkisi bize verildiğinde Enver Bey tekrar kazandığında bugüne kadar Serik'e yapılmayan hizmetleri de yapma noktasında bizzat ben ve genel başkan yardımcımız yerel yönetimlerden sorumlu Alaattin Bey bütün teşkilatımızla çalışacağız. İnşallah belediye başkanımızın tecrübesiyle de önümüzdeki beş yılda da daha büyük hizmetlere orada hep birlikte imza atacağız. Bu vesileyle Serikli hemşehrilerimize diyorum ki, Enver başkana yetki sizden, Serik için türlü destek bizden. Ben şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçim sürecinde bir program dahilinde mutlaka Serik'e geleceğim. Orada siz kıymetli vatandaşlarımızla da yüz yüze görüşeceğiz. Çıktığımız bu yollda hem bizi hem siz kıymetli Serik halkını hem belediye başkanımızı mahçup etmesin diyorum, Allah muvaffak etsin." diye konuştu.

Konuşmalardan sonra BBP Genel Başkan Yardımcısı Alaattin Çakır tarafından Enver Aputkan'a BBP rozeti takıldı.