İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul

Biz bütün sistemi dijital olarak işletmek istiyoruz. Mesela taksiyle alakalı sorun var. Neredeyse her durağın kendi uygulaması var. Bunları tek bir çatı altında toplamak istiyoruz. Otobüse, metroya ne zaman bineceğiz ne zaman varacağız, trafik nerede sıkışık nereden gitmemiz lazım bu uygulamada göreceğiz." dedi.

"TEKNOPARK İSTANBUL GİBİ ALANLARA, SİZLERE İHTİYACIMIZ VAR"

Ulaşımdan teknolojiye, güvenlikten depremde arama kurtarma ile alakalı birçok yeni projeyi Teknopark İstanbul'da gördüklerini belirten Kurum, "Bazen bu ihtiyaçları sahada iş yaparken hissediyorsunuz. Örneğin Kartal'da bir bina göçme tehlikesi yaşıyordu. Binanın yıkılmış diğer binanın üstüne devrilme riski vardı. Oradaki arama kurtarma ekipleri tehlike altındaydı. O zaman elimizdeki imkanlarla o binaların takiplerini yaptık. Herhangi bir sarsıntı var mı yok mu takip ettik. Sonra bunun bir ihtiyaç olduğunu gördük. Ben o araçları bakanlığımıza o zaman yaptırdım. Dijital lazer noktalar atarak anlık takibini yaptık ve o da bizim İzmir depreminde işimize yaradı. Yani sahaya gittiğinizde aslında sizin iş yapma kabiliyetinizi kolaylaştıracak, hızlandıracak ihtiyaçlar da görüyorsunuz. Bu manada bizim Teknopark İstanbul gibi alanlara ihtiyacımız var. Sizlere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.