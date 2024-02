İBB Başkan Adayı Murat Kurum: Bizim hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul

"BİZİM HAYALİMİZ GENÇLİĞİN, GELECEĞİN MUTLU OLDUĞU BİR İSTANBUL"

Gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul için çalışacaklarını ifade eden Kurum, "Her şey hayalle başlar. Bizim de hayalimiz gençliğin, geleceğin mutlu olduğu bir İstanbul. Bunun için mücadele ediyoruz. Burada da inşallah bu üretimleri destekleyen tarafta olacağız. Bunu yapacak her türlü altyapıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kuracağız. Bu çerçevede gerek sermaye desteği, gerek maddi manevi, gerek teknik her türlü desteği veren tarafta olacağız. Eminiz ki bizim yapacağımız tüm harcama da İstanbul'a geri dönüşü olacak harcamadır. Bizim vereceğimiz her türlü destek İstanbul'un, ülkemizin büyümesi adına vereceğimiz destektir. Bu bilinçle bakacağız." dedi.