Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da Kandil uzlaşısı! CHP'li meclis üyesi, DEM Parti'ye geçti
Giriş Tarihi: 20.2.2024 16:13 Son Güncelleme: 20.2.2024 16:32

İstanbul'da Kandil uzlaşısı! CHP'li meclis üyesi, DEM Parti'ye geçti

Yerel seçimler öncesi CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti arasındaki "kent uzlaşısı" görüşmeleri devam ediyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde ittifak yapan iki parti "Esenyurt" için anlaşma sağladı. Bu gelişmenin ardından CHP'nin Esenyurt adayının değişmesi dikkat çekerken, Ataşehir'de de sıcak dakikalar yaşanıyor. CHP’li Ataşehir Meclis üyesi Tuğba Dönmez partisinden istifa ederek DEM Parti’ye geçtiğini ilan etti.

İstanbul’da Kandil uzlaşısı! CHP’li meclis üyesi, DEM Parti’ye geçti

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan CHP'de, yerel seçimler öncesi de sular durulmuyor. CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" çerçevesinde Esenyurt için anlaşma sağlarken, CHP'nin Esenyurt adayı Ali Gökmen adaylıktan çekilmesi dikkat çekti.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer'i belediye başkan adayı olarak gösterdiği ifade edildi.

ATAŞEHİR'DE CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ DEM PARTİ'YE GEÇTİ

Esenyurt'un ardından Ataşehir'de de hareketli dakikalar yaşanıyor. CHP'li Ataşehir Meclis üyesi Tuğba Dönmez partisinden istifa ederek DEM Parti'ye geçtiğini ilan etti.

Tuğba Dönmez dilekçesinde; "Ataşehir Belediye Başkanlığı'na; 31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataiehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi. 12.02.2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek Dem Parti meclis üyesi olarak görevime devam edeceğim hususunu bilgilerinize arz ederim." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da Kandil uzlaşısı! CHP'li meclis üyesi, DEM Parti'ye geçti
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