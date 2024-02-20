İstanbul’da Kandil uzlaşısı! CHP’li meclis üyesi, DEM Parti’ye geçti

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan CHP'de, yerel seçimler öncesi de sular durulmuyor. CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" çerçevesinde Esenyurt için anlaşma sağlarken, CHP'nin Esenyurt adayı Ali Gökmen adaylıktan çekilmesi dikkat çekti.
CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamada, Genel Başkan Özgür Özel'in, Esenyurt için Prof. Dr. Ahmet Özer'i belediye başkan adayı olarak gösterdiği ifade edildi.
Tuğba Dönmez dilekçesinde; "Ataşehir Belediye Başkanlığı'na; 31.03.2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataiehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi. 12.02.2024 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ederek Dem Parti meclis üyesi olarak görevime devam edeceğim hususunu bilgilerinize arz ederim." ifadelerini kullandı.