İstanbul’da Kandil uzlaşısı! CHP’li meclis üyesi, DEM Parti’ye geçti

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından krizlerle boğuşan CHP'de, yerel seçimler öncesi de sular durulmuyor. CHP ve Kandil'in siyasi uzantısı DEM Parti'nin "kent uzlaşısı" çerçevesinde Esenyurt için anlaşma sağlarken, CHP'nin Esenyurt adayı Ali Gökmen adaylıktan çekilmesi dikkat çekti.