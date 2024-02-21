Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Altınok: "sosyal yardımları yüzde 4'ten yüzde 10'a çıkartacağız"

"BÜTÇENİN YÜZDE 4'Ü OLAN YARDIMLARI YÜZDE 10'A ÇIKARTACAĞIZ"

Altınok, "Ankara Büyükşehir'e verildiğimiz maalesef 5 yılı Ankara Büyükşehir'in boş yılları olmuştur. Fos yılları olmuştur, kayıp yılları olmuştur. Ankara'mızın makul talihini değiştirme zamanı gelmiştir." dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin doğru ve dengeli kullanılmadığını da vurgulayan Altınok, "Sosyal destekler, sosyal yardımlar yeterli değil. Bunları arttıracağız. Reklam var ama belki yapılan yardımlardan daha çok da reklamlara harcanan paralar vardır. Ama Büyükşehir Belediyesi'nin şu an bütçesinin yüzde dördü sosyal yardımlara gitmektedir. Biz onu yüzde ona çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"SADDAM'IN BU KADAR AFİŞİ YOKTU"

Mansur Yavaş'ın yoğun reklam kampanyasını eleştiren Altınok, "Ankara'nın her yerini afişlerle donatmışlar. Bizim afişleri bile söküyorlar. Bunlar ne ahlakidir, ne doğrudur, ne etiktir." dedi.

Altınok, Yavaş'ın daha önce "Benim afişlerimi her yerde görüyorsanız bilin ki bu haram parayla yapılmıştır." sözlerini hatırlatarak, "Gerçi ne dediyse dediklerinin tersini yapmıştır. Büyükşehir Belediyesi yazmış her tarafa. Az laf çok iş diyor ama iş yok, anlatacağı eser yok ama afiş çok. Yani öyle ki Saddam'ın bile Irak'ta bu kadar afişi yoktu. El insaf ya." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Altınok, parti teşkilatlarının 31 Mart'a kadar kapı gezerek sıkı bir çalışma yapacaklarına olan inancını dile getirdi.