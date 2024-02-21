AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'yı kapı kapı dolaşan Aydın Ayaydın, vatandaşlarla bir araya gelerek sıkıntıları dinliyor. Köylülerle, dertleşen Ayaydın, ihtiyaçları yerinde tespit ederek, anında müdahale edeceğini vurguladı.

BÜTÜN KÖYLERİ GEZECEĞİM, İHTİYAÇLARA MÜDAHALE EDECEĞİM

Milas'ın Kemikler Mahallesinde köylülerle bir araya gelen Ayaydın, samimiyetle karşılandı. Bütün köyleri ziyaret edeceğini belirten Ayaydın, "Gitmeyince o köy bizim köyümüz olmuyor. Hani bir çocuk şarkısı vardır. 'Orda bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür' diye başlayan. 'Gelmesek de gitmesek de bizim köyümüz' diye devam eder. Katılmadığım kısmı da tam orasıdır. İnanın gelmeyince, gitmeyince olmuyor. Bizim köyümüz olabilmesi için ayaklarına gitmemiz lazım, hal hatır sorup, ihtiyaçlarını anlamamız lazım. 'Nasılsa o köy bizim köyümüz' deyip uğramamazlık edemeyiz. Milas Kemikler Köyü'ne de bu duygularla misafir oldum. İnanın bütün köyleri de bu duygularla gezeceğim. İhtiyaçlarını yerinde görüp, anında müdahale edeceğim. Gençler için spor sahası istediler. Yollarının yapılmasını istediler. Kısacası kendilerine değer verilmesini istiyorlar. Biz de zaten o iddiayı ortaya koyuyoruz. İnsanımızın yaşam kalitesini, konforunu artıracak hizmetleri getirmek için yola çıktık. Samimiyetimizi görüyorlar. 31 Mart'ta bu çabamız, bu samimiyetimiz karşılığını bulacak. Hepimiz kazanacağız" dedi.