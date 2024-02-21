Bu kez Savaş’a oy yok

CHP tarafından tekrar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Lütfü Savaş'a Hataylıların tepkisi bitmiyor. Hatay'ın Samandağ ilçesinde esnaflık yapan 66 yaşındaki Celal Kavasoğlu, "Samandağ'ın büyük bölümü CHP'li. Geçen seçimde Lütfü Savaş'a buradan yüzde 95 oranında oy çıktı ama bu seçimde kimse kendisine oy vermeyecek. Dünyanın en büyük depremini yaşadık. İnsan bir kez ilçeye gelip 'Nasılsınız. İhtiyacınız var mı?' diye sormaz mı? Ama seçim zamanı oy istemeyi biliyorsun. Kötü günümüzde yanımızda olmayan adaya oy vermeyiz" diyerek tepkisini dile getirdi.