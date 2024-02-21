Çocuklar istedi, başkan yaptı

Öğrenci ve öğretmenlerle birlikte kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Bilgin, "Çocuklarımızı kitapla buluşturmak, bizim için yapmış olduğumuz en önemli hizmetlerden birisi" dedi.

Okulların fiziki altyapılarını geliştirerek öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almalarını hedefleyen Başkan Hilmi Bilgin yönetimindeki Belediye; daha önceleri 70 okulun öğretmenler odasını yenileyerek şehirdeki birçok okulda ise çevre düzenlemesi, aydınlatma, dış cephe yenilemesi, kütüphane ve halı saha yapımı gibi hizmetleri hayata geçirdi.

Geçtiğimiz ay Öğretmenler İlkokulu'nu ziyaret eden Bilgin, kendisinden istenen kütüphane talebini kısa sürede yerine getirdi. Kütüphanenin açılışı için okula gelen Başkan Bilgin, öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Öğrencilere hitap eden Bilgin "Önceki ziyaretimizde benden kütüphane yapılmasını istemiştiniz. Kısa zamanda yaptık ve bugün kütüphanenin açılışı için sizlerleyiz. Derslerinize iyi çalışın, öğretmenlerinizin istediklerini yapın. İnanıyoruz ki yarının Türkiye'sini kuracak olan sizlersiniz. Sizleri seviyoruz, başarılar diliyoruz." dedi.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Bilgin, çocuklarla birlikte kurdele keserek kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.