Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum: “Bu ittifak Kandil’in talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Arnavutköy Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Konuşmasına İstanbul için çalışan sanayici ve iş insanlarına teşekkür ederek başlayan Kurum, "Sizler bu şehre, bu şehrin insanına, ülkemize katma değer sağladınız. Ben her birinize, gayretli çalışmalarınızdan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzde yeni bir dönem var ve bu yeni dönemi sizlerle birlikte inşa etmenin gayreti içerisindeyiz.

Sizlerin taleplerini, isteklerini, bu şehre dair önerilerinizi dinliyor, 1 Nisan sabahı için planlamamızı şimdiden yapıyoruz. Çünkü bizim en büyük gayemiz; sizlere, İstanbullu kardeşlerimize, gençlerimize, iş insanlarımıza, sanayicilerimize, bu şehrin her bir ferdine hizmet etmektir; onlara çok daha güzel bir gelecek hazırlamaktır. Ve İstanbul'umuzu hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehri yapmaktır." dedi





"EKONOMİDE OYUN KURUCU BİR İSTANBUL' HEDEFİMİZE SİZLERLE BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Şehri güçlendirmenin, üretimi artırmanın, ticaret hacmini yükseltmenin yolunun altyapıyı güçlendirmekten geçtiğinin altını çizen Kurum, "Yollarıyla, köprüleriyle, tüneller ve kavşaklarıyla, lojistik merkezleriyle, limanlarıyla, toplu ulaşımıyla, tüm altyapının güçlendirilmiş olduğu şehirlerde ekonomi de aynı derecede güçlenir, kalkınır. İşte o zaman o şehirde nitelikli iş gücü, üretim, istihdam ve yatırım, ticaret canlanır.

İstanbul'u yeni dönemde bu anlayışla ele alacağız. Sanayicimizle, iş insanlarımızla, girişimcilerimizle bir araya gelecek, dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olan bu şehrin, İstanbul'umuzun ekonomideki çıtasını daha da yükseğe çekeceğiz. Ve önümüzdeki dönemde inşallah hep birlikte 'Ekonomide oyun kurucu bir İstanbul' hedefimize sizlerle birlikte ulaşacağız." ifadelerini kullandı.





"YENİ BAYKARLARI, YENİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÖNCELİKLİ ÜRETİM TESİSLERİNİ İSTANBUL'A KAZANDIRALIM İSTİYORUZ"

İstanbul'un potansiyelini şehrin geneline yaymak amacıyla çalışacaklarını söyleyen Kurum, "Bu amaçla İstanbul'da ekonomiyi daha da canlandıracak önemli adımlar atacağız. Yeni lojistik limanlar, lojistik merkezleri ve lojistik koridorlar inşa edeceğiz. Bu şehrin ekonomisine katkı sağlayan işyerlerini, fabrikalarını daha dirençli hale getirmek için projelerimizi devreye alacağız.

İstiyoruz ki Arnavutköy'ümüzde, şehrin kuzeyindeki ilçelerimizde planlı bir büyüme gerçekleşsin. Bu planlı büyümeyle birlikte alt yapısı tamamlanmış, burada sanayide çalışan kardeşlerimizin oturabilecekleri konutlarının olduğu, ulaşımı sorun olmayan bir sanayi ve bu sanayi nitelikli üretiminin de merkezi olsun. Buradaki tesisimiz gibi Baykar'ımız gibi yeni Baykarları, yeni yüksek teknoloji öncelikli üretim tesislerini İstanbul'a kazandıralım istiyoruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Her adımın kadın ve genç istihdamını artırmak için atılacağını belirtirken yapılacak her yatırımda çalışanların en az yüzde 25'ini kadınlar ve gençlerin oluşturması şartının uygulanacağını, gençlerin, kadınların, ev hanımlarının işyeri sahibi yapılması için çalışacaklarını ifade etti.

Bugüne kadar Arnavutköy için yapılan yatırımlara dikkat çeken Kurum, "Arnavutköy Bolluca Millet Bahçemizi hemşerilerimize kazandırdık. Baklalı ve Haraççı mahallelerimizde, kentsel dönüşüm projelerimiz kapsamında çok daha modern ve konforlu yeni yuvalar, yeni dükkanlar, yeni ofisler inşa ettik. Arnavutköy Gençlik Merkezi Meydan ve otopark ile Arnavutköy Bilim Merkezimizi siz hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Yine Arnavutköy Mavigöl'de anaokulumuzu ilçemize kazandırdık. Ve daha nice dev eserleri Arnavutköylü kardeşlerimizin hizmetine sunduk." dedi.





"MUHTEŞEM YENİ SANAYİ SİTELERİMİZİ ARMAĞAN EDECEĞİZ"

1 Nisan sabahı projeleri hayata geçirmek için çalışmaya başlayacaklarını sözlerine ekleyen Murat Kurum, Arnavutköy'e yapılacak projelerini, "Arnavutköy'ümüzün merkezine ve Boğazköy'ümüze meydan yapacağız. Taşoluk'a kapalı bir spor salonu inşa edeceğiz. Bolluca'mıza ekolojik koridorlar kazandıracağız. İlçemizin güzelliğine güzellik katacak tematik köyler ve çiftlik parklar yapacağız. Karaburun'umuzda sahil düzenlemesi yapacağız. Durusu'ya bir doğa parkı kazandıracağız. Ulaşımı güçlendirmek için Fenertepe – Vezneciler metro hattını hızlıca bitireceğiz. Derelerimizi ıslah edeceğiz. Kapalı pazar alanları yapacağız. Engelli yaşam merkezimizi hizmete alacağız." şeklinde sıraladı.

Arnavutky merkezinde kalan eski sanayi alanlarının şehir dışına taşınacağını ve yeni Ar-ge, inovasyon ve kuluçka merkezlerinin inşa edileceğini de szlerine ekleyen Kurum, ara teknik eleman yetiştirilmesine ynelik eğitimlerin verileceğini szlerine ekledi.

"BİRİLERİ NE YAZIK Kİ İSTANBUL'UN GERÇEKLERİNDEN KOPUK BİR ŞEKİLDE YAŞIYOR"

"Hedeflerimizin, hayallerimizin her birini gerçeğe dönüştüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." diye sözlerine devam eden Kurum, "Biz, her hedefimizde gerçekçiyiz. Bu yüzden 'Gerçek Belediyecilik' parolasıyla bu seçim sürecini başlattık. Ancak, birileri ne yazık ki, bu gerçeklikten, İstanbul'un gerçeklerinden kopuk bir şekilde yaşıyor." diyerek mevcut İBB Başkanı'nın 650 bin konutun kentsel dönüşümüne ilişkin 'Asla yapılmamalı' demesini eleştirdi.

"Bizim uzmanlık alanımız yapmak, eser üretmek. Onunkisi ise temel atmamak, yapmamak, yapılana engel olmak"

Kurum, "1 Nisan'da görevi bırakacak olan CHP'li Başkan ne diyor? "650 bin konut olmasa da olur" diyor. İstanbul'un depreme hazırlanmasını ve kentsel dönüşümünü dert edinmediği için, bu yöndeki tedbirleri, projeleri ve yatırımları da gereksiz görüyor.

Biz bunu zaten biliyorduk, ama şimdi kendisi de itiraf etmiş oldu. İstanbullu hemşehrilerimiz de aramızdaki farkı daha net görmüş oldu. Çünkü bizim uzmanlık alanımız yapmak, eser üretmek. Onunkisi ise temel atmamak, yapmamak, yapılana engel olmak. İşte fark burada. Yapmak ya da yapmamak, işte bütün mesele bu." ifadelerini kullandı.





"650 BİN KONUTU YAPACAĞIZ, İSTANBUL'UN HAKKINI İSTANBUL'A TESLİM EDECEĞİZ"

İstanbul'u depreme hazırlamak için her türlü çalışmayı yapacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, "Söz verdiğimiz 650 bin konutu yapacağız, vatandaşlarımıza sıcak yuvalarını teslim edeceğiz. Biz kararlıyız. Dirençli İstanbul hedefimizle bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayınca kadar çalışacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. Bu gaye ile hiç durmadan çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız." dedi.

"Kent uzlaşısı gibi yeni bir kavramın altında, kirli bir iş birliğinin senaryo siyasetini uygulamaya koydular"

CHP ve DEM Parti arasındaki 'Kent uzlaşısı' hakkında da açıklamalar yapan Kurum, "Kirli bir oyun dönüyor. Kent uzlaşısı gibi yeni bir kavramın altında, kirli bir iş birliğinin senaryo siyasetini uygulamaya koydular. Ama milletimizin bunu fark etmesinden çok korkuyorlar. Bu korkuyla da yaptıkları ittifaka bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Pazarlıklarla yaptıkları iş birliğini gözden kaçırmaya çalışıyorlar. İlkesiz bir siyasetle yeni tartışmalar oluşturarak seçim sürecini de sabote etmek istiyorlar." dedi.

"BU MİLLET GEREKEN CEVABI SANDIKTA VERECEKTİR"

Kirli ittifaka gereken cevabı milletin vereceğini sözlerine ekleyen Kurum, "Milletimiz ise her şeyin farkında. Bu kazara ortaya çıkmış bir ittifak değil, bilinçli bir ittifaktır. Apaçık, ayan beyan bir ittifak vardır. Milletimiz bu kirli siyaset senaryolarına bugüne kadar prim vermemiştir, bundan sonra da prim vermeyecektir. Tarihte ne zaman İstanbul üstüne bir hesap ve pazarlık olsa, bu millet gereken cevabı vermiştir, 31 Mart'ta da yine gereken cevabı sandıkta verecektir." diyerek konuşmasını tamamladı.

Basın açıklaması sonrası soruları yanıtlayan Murat Kurum, "5 yıllık süreçte birçok işte kayıp olduğu gibi depremle ilgili de maalesef herhangi bir icraat ortaya konulmadığı için İBB'nin bu mana da yaptığı işler, çalıştaylardan öteye geçemediği için bir kayıp zaten var. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İBB bu konuya ilgi göstermemesine rağmen biz yine gelen vatandaşlarımızın her türlü talebini önemseyerek gerek sanayicimizden, vatandaşımızdan gelen talepleri önemseyerek İstanbul'un kentsel dönüşümü, deprem dönüşümü adına mücadelemizi kararlılıkla ortaya koyduk. Bugüne kadar 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirmiş ve sahada da 39 ilçede 171 bin konutun yine şantiyesini başlatmış, bir kısmını teslim etmiş ve yeni şantiyeleri de başlatmış bir kişi olarak bunu ifade ediyorum.

"100 YILDA YAPAMAZSINIZ DEDİLER BİZ 15 GÜN ÖNCE 46 BİN KONUT TESLİM ETTİK"

Diğer taraftan 'Yarısı Bizden' kampanyasını seçimden önce açıkladığımızda yine bugün ki CHP'li anlayış mevcut İBB yönetimi bu işlerin yapılamayacağını, bu işler yapılmaya kalkarsa eğer 100 yıl da yapılır gibi böyle ti'ye alan laflarla ifade etmişlerdi. Aslında aynı anlayış hatırlayın 11 ilimizde deprem olmuştu. Biz konutları 1 yıl içerisinde teslim etmeye başlayacağımızı ifade ettiğimizde de o zaman şunu söylemişlerdi: "Siz bunu 100 yılda yaparsınız." Ne oldu? Size soruyorum. Yani o gelinen süreçte bakın biz 3 ay da 180 bin konutun inşasını başlattık. 46 bin konut bundan 15 gün önce teslim edildi. Etap etap teslim edilmeye devam ediyor. Evlerinde insanlar mutlu oluyor. Tavsiyem, Ekrem Bey depremzede ailelerimizin mutluluklarına ortak olsunlar. Bir de sevinmeyi bilsinler. İnsanlarımız mutlu.

650 bin konut yapılmaması gibi talihsiz bir açıklama yapmış. Bu açıklama kabul edilebilir bir açıklama değil. Şu an mevcut İBB Başkanı deprem gerçeği olan bu deprem gerçeğini bütün bilim insanlarının ifade ettiği bütün bilim insanlarının altını çizerek söylediği bir yer de şu an İBB'yi yöneten başkan 650 bin konut yapılmamalı diye talihsiz bilgisiz bir açıklama yapıyor. Dertleri İstanbul olmadığı için,

İstanbul'un geleceği olmadığı için, İstanbul'un halkı olmadığı için kendisinden farklı bir açıklama da beklemiyoruz." şeklinde konuştu.





"BEDELİNİ ÖDEDİĞİMİZ BİLBOARDLARIMIZI SİZ HANGİ ADALETE HANGİ HUKUKA GÖRE SÖKÜYORSUNUZ?"

"Canlı yayında bir bilboard krizinden bahsettiniz. Bu konuyla alakalı elinizde bir görüntü var mı?" şeklindeki soruya cevap veren Kurum, mevcut yönetimin tutumuna tepki gösterdi. "Görüntüler var. Maalesef biz demokratik bir yarış olsun istiyoruz. İstanbul'a ilişkin projeler, hedefler, hayaller yarışsın istiyoruz. Ancak mevcut İBB yönetimi gündemi değiştirmek ve oradaki şu an İstanbul'un bu heyecanını farklı gündemlere taşımak adına elinden gelen her şeyi yapıyor. Her ortamda demokrasiden bahsediyor, sevgi işaretleri yapıyor, hak, adalet, hukuk yürüyüşleri yapıyor bu anlayış. Şimdi bizim parasını verdiğimiz bedelini ödediğimiz bilboardlarımızı siz hangi adalete hangi hukuka göre söküyorsunuz? İBB zabıtalarınızı gönderip bizim billboardumuzu hangi anlayışla indiriyorsunuz? Siz ne yaparsanız yapın, biz 31 Mart akşamı bunların hesabını sizden birer birer soracağız. Demokrasi demokrasi deyip bizim bedelini ödediğimiz billboardun sökülmesini hangi hukuka hangi adalete uygun görüyorlar? Bende kendilerine sormak istiyorum. Nerede sizin demokrasi anlayışınız? Nerede sizin hukuk anlayışınız? Nerede sizin adalet anlayışınız? Biz sizin anlayışınızı çok iyi biliyoruz ama siz ne yaparsanız yapın o billboardu da asacağız, inşallah 31 Mart'ta İstanbullu kardeşlerimiz ile birlikte gereken cevabı da vereceğiz." dedi.





"BU İTTİFAK KANDİL'İN TALİMATIYLA KURULMUŞ BİR İTTİFAKTIR"

"YSK'ya seçim listeleri iletildi, DEM Partisi üzerinden bir kriz yaşandı. Konuyla ilgili değerlendirmeniz ne olacak? Yaşanan bu gelişme sonrası bazı iddialar ortaya atıldı. İstanbul özelinde Dem Parti ile CHP arasında bir gizli ittifak mı var?" sorusu üzerine değerlendirmelerde bulunan Kurum, "Gizli değil, aleni bir ittifak var. İşte kent uzlaşısı adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum, Kandil'in talimatıyla kurulmuş bir ittifaktır. Bu anlayışı bugüne kadar hep gördük. Maalesef kapı arkasında, masa etrafında toplanıp, masanın etrafında kimlerin olduğunu çok iyi bildiğimiz kirli ittifaklar kurdular. Bu ülkenin birliğine, beraberliğine kastedilmesi için yapılması gereken tüm mücadeleyi yaptılar. Ama buna rağmen başarılı olamadılar. Yine olamayacaklar. Bu kirli ittifakı milletimiz net bir şekilde görmektedir. Sandıkta da inşallah gereken cevabı verecektir." şeklinde konuştu.

"GENÇLERİN VE KADINLARIN ÜRETİME KATKI SAĞLAMASI ADINA DA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VEREN TARAFTA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Kadınlara ve gençlere yönelik istihdam projeleri sorulan Kurum, "Mevcut Başkan gibi söylediklerimizi inkar eden tarafta olmayacağız. Ne söz verdiysek bugüne kadar biz bu sözleri tuttuk. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, ayinemiz karnemiz belli. Bugüne kadar her afet bölgesinde, her depremde, her selde milletimize ne söz verdiysek bu sözleri tuttuk. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Sözleri verip verilmediği sorulduğu zaman da 'ben öyle bir söz hatırlamıyorum' gibi bir ifadede bulunmayacağız. Gençlerin istihdamı adına, İstanbul sanayisinin büyümesi adına, kadınların üretime katkı sağlaması adına da her türlü desteği veren tarafta olmaya devam edeceğiz." dedi.

Murat Kurum'a ziyareti sırasında Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu eşlik etti. Kurum'u Deliklikaya Özel Endüstri Sanayi Bölgesi kurucularından Sanayi Bakanlığı Önceki Dönem Bakan Yrd Hasan Büyükdede, SMC Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Uçar ve beraberindeki heyet karşıladı. Çeşitli kooperatif üyeleri ve iş adamları ile bir araya gelen Kurum ilgiyle karşılandı.