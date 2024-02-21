DEAŞ’a üst üste darbe.. 2 bin 402 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltı alındı. 1 Haziran 2023 yılında günümüze kadar DEAŞ'e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlenirken 2 bin 402 şüpheli yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.
DEAŞ'A ÜST ÜSTE DARBE
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve gelmesinden günümüze kadar DEAŞ'e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlenirken 2 bin 402 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.
5️⃣ İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-6" Operasyonlarında 4️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 21, 2024
Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize… pic.twitter.com/7TrBCSeD1j