DEAŞ’a üst üste darbe.. 2 bin 402 DEAŞ’lı yakalandı

DEAŞ'A ÜST ÜSTE DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve gelmesinden günümüze kadar DEAŞ'e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlenirken 2 bin 402 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.