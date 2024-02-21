Haberler Gündem Haberleri DEAŞ’a üst üste darbe.. 2 bin 402 DEAŞ’lı yakalandı
Giriş Tarihi: 21.2.2024 09:54 Son Güncelleme: 21.2.2024 10:18

DEAŞ’a üst üste darbe.. 2 bin 402 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltı alındı. 1 Haziran 2023’yılıunda günümüze kadar DEAŞ’e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlenirken 2 bin 402 şüpheli yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
DEAŞ’a üst üste darbe.. 2 bin 402 DEAŞ’lı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 47 şüpheli gözaltı alındı. 1 Haziran 2023 yılında günümüze kadar DEAŞ'e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlenirken 2 bin 402 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri tarafından DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürütenlere yönelik şehirlerde gerçekleştirilen operasyonlarda İstanbul'da 22, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 15, Adana'da 2, Bursa'da 7 şüpheli gözaltına alındı.

DEAŞ'A ÜST ÜSTE DARBE

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya göreve gelmesinden günümüze kadar DEAŞ'e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlenirken 2 bin 402 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ’a üst üste darbe.. 2 bin 402 DEAŞ’lı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA