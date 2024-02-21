Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Bolivyalı mevkidaşlarıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ve Bolivya Dışişleri Bakanı Sosa ile görüştü.

Fidan ile Baerbock görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alınırken Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan vahşetin sonlandırılmasına yönelik atılabilecek somut adımlara yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktardı.

Fidan ile Sosa arasındaki görüşmede de özellikle savunma sanayisi, sağlık ve kültür alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde mutabık kalındı ve ikili ticareti artıracak adımlar değerlendirildi.

Gazze'de yaşanan trajedi konusu başta olmak üzere, bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, La Paz'da Yunus Emre Türk Kültür Merkezi kurulmasına yönelik çalışmalar da konuşuldu.