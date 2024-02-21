Gezi davasında Yargıtay’ın bozma kararına uyuldu.. 3 sanık yeniden yargılanıyor

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 8 sanıklı Gezi davasında, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onamıştı. Sanıklardan Mücella Yapıcı, Yiğit Ali Ekmekçi ve Hakan Altınay'ın ise mahkumiyet kararları bozmuş ve tutuklu bulunan Yapıcı ve Altınay için adli kontrolle tahliye kararı vermişti.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde bozma sonrasında yapılan ilk duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Sanıkların avukatları beraat kararı verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uydu. Heyet, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti.

MOBESE VE GÖRÜNTÜ KAYITLARI SORULACAK

Mahkeme, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak sanıklarla alakalı olaylara ilişkin MOBESE ve görüntü kaydının bulunup bulunmadığı hususunda bilgi istenmesine karar verdi. Heyet ayrıca sanıklarla alakalı Gezi Parkı olaylarıyla ilgili "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçundan herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığı, bu kapsamda kamu davasının açılıp açılmadığı hususunda bilgi istenmesine karar verdi.