Hamza Dağ’dan gençlere müjde! Finansal destek sözü: Yatırımlar teşvik edilecek

"YENİ İŞİM, İLK OFİSİM" PROGRAMI

Kuracakları İzmir Bilim Merkezi ve Bilişim Kampüsü ile oyun ve animasyon teknolojileri, yazılım geliştirme ve girişimcilik alanlarında dünya standartlarında bir eğitim sunacaklarını bildiren Dağ, İzmir Online İstihdam Platformu ile istihdam eşleştirmesi sağlayacaklarını aktardı.

Dağ, "İzmir Kodluyor" projesi ile robotik ve kodlama atölyeleri, Sivil Toplum Gelişim Merkezi ile de toplumsal sorunlara duyarlı projeler geliştirmek isteyen gençlere fırsat sunulacağını, "Yeni İşim, İlk Ofisim" programı ile de girişimci ruhu olan gençlere işlerini kurmaları için destek olacaklarını bildirdi.

İzmir Girişim Sermaye Fonunu 500 milyon lira bütçeyle kuracaklarını da kaydeden Dağ, denizcilikten tarım teknolojilerine, akıllı şehircilik yazılımlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikçi iş fikirlerine finansal destek sağlanacağını sözlerine ekledi.