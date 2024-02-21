HDP önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı. Her çarşamba parti önünde bir araya gelen anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Yıllardır HDP il binasının önünde evlat nöbeti tuttuklarını ifade eden Halit Altun, HDP ve PKK'nın çocuklarını kandırıp dağa götürdüğünü söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip çocuklarını hesabını soracaklarını dile getiren Halit Altun, HDP'ye göstererek şöyle konuştu, "Sanmasınlar ki bu çocuklar sahipsizdir, çocuklarımız sahipsiz değil. Ömrümüz yetene kadar biz bu eylemimize devam edeceğiz. Biz bunların ve çocuklarımızın peşini bırakmıyoruz. Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Bu ailelere müsaade etsinler, meclise gelip onların kürsülerinde biz oturacağız. Ve illaki de biz orada da oturacağız. Bizi öyle hiçe sayıyorlar, çocuklarımızı bize vermiyorlar. Çocuklarımız ölüyse dahil biz ölümüzü istiyoruz sizden. Kardeşim biz sizden değiliz, bunu bilin. Bunu çözün artık yeter yeter. Bilin ki biz sizden değiliz kardeşim. Çocuklarımızı niye götürdünüz? Çocuklarımızı biz size mal etmiyoruz. Yakında biz meclise geleceğiz. Aynı gelip mecliste sizinle böyle baş başa görüşeceğiz, bunun bilincinde olun. Sanmayın ki biz burada böyle sağda solda yol üzerinde biz konuşuyoruz, siz bu konuşmalarımızı hiç hiçe sayıyorsunuz. Konuşmalarımız boş değil. Günün birinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip orada sizinle bu davamızı çözeceğiz. Bunun bilincinde olun. Yeter artık siz bu acıyı bize çektirdiniz. Cenabı Allah sizi kahru perişan etsin inşallah."

Hasta olmasına rağmen oğlu için eyleme katıldığını söyleyen Naciye Sönmez Yıldız ise, "Bir aydır ben hastanede yatıyorum ve oğlum için buraya geldim. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Biz hakkımızı istiyoruz. Yani bu çocuklar neredeyse bıraksınlar. Biz de perişan olduk, çocuklarımız da perişan oldu. Oğlum korkusundan gelemiyor. Beynini yıkadılar, ne yapacağını bilmiyor. Benim çocuğum sahipsiz değil. Benim oğlum küçüktü kandırdılar. Kim çocuğumu kandırdıysa Rabb'im onun işini rast getirmesin. Çocuğum okul okuyordu, PKK ve HDP kandırıp götürdü" diye konuştu.