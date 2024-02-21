İngiltere Parlamentosundan flaş karar: Gazze'de "acil insani ateşkes" çağrısı yapan önerge kabul edildi

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) tarafından ateşkes çağrısı yapılması için sunulan ikinci önergenin görüşülmesi sırasında binlerce kişi İngiltere Parlamentosu önünde toplandı.

Parlamentodaki görüşmeler öncesi yüzlerce kişi, kendi bölgelerinin milletvekilleriyle görüşüp evet oyu kullanmasını istemek için parlamento binasına girdi. Milletvekilleriyle görüşmek isteyen vatandaşlar bina önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Görüşmeler sırasında yapılan eylemde toplanan protestoculara seslenen Güney Afrikalı eski Yahudi milletvekili Andrew Feinstein, Filistin'in bir ahlak meselesi olduğunu söyledi.

"Seçtiğiniz ve maaşını ödediğiniz insanlar bunu unutuyor." diyen Feinstein, İngiliz silah üreticilerinin "Gazze'deki soykırımın işbirlikçisi olduğunu" ifade etti.

İngiliz halkının 7 Ekim 2023'ten bu yana ateşkes istediğini vurgulayan Feinstein, "Onlara, bugün, yarın ve Filistin özgür olana kadar hepimizin Filistinli olduğunu hatırlatmaya devam etmeliyiz." dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer'ın karşısında milletvekili adayı olacağı açıklanan Feinstein, Mandela'nın Filistin özgür olana kadar Güney Afrikalıların özgür olamayacağı sözünü de hatırlattı.

BİG BEN'E ATEŞKES YAZISI YANSITILDI

Savaşı Durdur Koalisyonundan Andew Murray de konuşmasında, "Bugün İngiliz siyaseti için utanç günüdür." ifadelerini kullanarak, 7 Ekim'den bu yana meclise önerge sunmayan Muhafazakar Parti ve İşçi Partisinin, SNP'nin ateşkes önergesi sunduğu gün iki farklı önerge sunarak meclisi yavaşlattığını kaydetti.

Parlamentonun en büyük iki partisini halkın sesini duymamakla suçlayan Murray, "Prens William bile çağrı yaptı çünkü sesimiz Buckingham Sarayı'nın duvarlarını salladı." dedi.

Murray, "Orta Doğu'da barış, bölgedeki askeri müdahaleleri durdurmak, çatışmalara son vermek, ABD ve İngiltere emperyalizmini bölgeden çıkarmakla olur." diye konuştu.

Bu yıl yapılması beklenen genel seçimlere değinen Murray, seçmenlerin Gazze'de yaşananları göz önünde bulundurması gerektiğine de dikkati çekti.

Eylem sırasında İngiltere'nin sembollerinden Big Ben'e (Elizabeth Kulesi) "Şimdi ateşkes" ve "Bombardımanı Durdur" yazıları yansıtıldı.

MECLİS BAŞKANI'NIN KARARI PARLAMENTONUN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Eylem devam ederken yapılan görüşmelerde Meclis Başkanı Lindsay Hoyle, Muhafazakar Parti ve İşçi Partisinin SNP önergesinde yaptığı değişikliklerin de görüşüleceğini açıkladı.

Önergenin yapılan değişikliklerle görüşülecek olmasına tüm partiler farklı nedenlerle tepki gösterdi.

İktidardaki Muhafazakar Parti, "Muhalefet Günü" adı verilen günde yalnızca iktidarın yaptığı değişikliklerin görüşülmesi gerektiğine işaret ederken, SNP ise ilk oylamanın SNP önergesinde yapılması olması gerektiğine vurgu yaptı.

Hoyle'un, ilk görüşmenin İşçi Partisinin değişiklik yaptığı SNP önergesi üzerinde yapılacağını açıklaması üzerine Muhafazakar Parti ve SNP milletvekilleri Avam Kamarasını terk etti.

Muhafazakar Parti'nin gizli oylama yapılması talebi ise oylamayla reddedildi.

Hoyle, tepkilerin ardından meclisten özür diledi.

MECLİS "İNSANİ ATEŞKES" ÇAĞRISI YAPTI

SNP'nin önergesi, İşçi Partisinin yaptığı değişiklikle oylanarak kabul edildi. Oylama, milletvekillerinin "evet" ve "hayır" şeklinde bağırmasıyla yapıldı.

İşçi Partisinin yaptığı değişiklikle önergede, "acil ateşkes" ifadesi yerine "acil insani ateşkes" ifadeleri yer aldı.